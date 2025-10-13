Geld für den Fasching und für zwei Sportvereine

Mehrere Zuschüsse an Vereine hat der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung gewährt, darunter der Luftsportverein Aichach. Der Verein, den auch das Hochwasser Ende Mai, Anfang Juni 2024 stark getroffen hat, musste das undichte Dach seiner beiden Hallen sanieren.

Weil das Dach 1962 mit asbesthaltigen Well-Eternitplatten gedeckt wurde, musste eine Fachfirma die Demontage übernehmen. Kosten: rund 62.000 Euro. Die Stadt gewährt einen Zuschuss von 8750 Euro, beschloss der Finanzausschuss einstimmig.

Wasserschaden beim SC Oberbernbach

Wasserschaden beim SCO: Der Sport-Club Oberbernbach muss seine Nassräume, Duschen und Umkleideräume nach einem Wasserschaden komplett sanieren. Die vorläufigen Kosten belaufen sich auf rund 30.000 Euro. Die Stadt steuert dazu 4350 Euro bei, beschloss der Finanzausschuss ohne Gegenstimme.

Geld für den Fasching: Die Faschingsgesellschaften Paartalia in Aichach und „Zell ohne See“ in Griesbeckerzell bekommen für die anstehende Faschingssaison jeweils 2000 Euro, beschloss der Ausschuss.

Aichacher Finanzausschuss nimmt Spenden an

Spenden angenommen: Insgesamt 22.600 Euro haben die Förderstiftung der Stadtsparkasse Aichach und die Sparkasse Altbayern im dritten Quartal gespendet. Empfänger waren die Jugendfeuerwehr, die Dokumentation des Grünzugs Paar, das Archäologiefeld am Grubet, den Nachhaltigkeitstag Fair Trade, Kindergärten, die Teddyklinik und der Kulturförderpreis. Der Ausschuss nahm die Zuwendungen einstimmig an.