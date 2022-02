2021 gab es in Aichach-Friedberg so viele Unfalltote wie seit Jahren nicht

Plus Die Unfallzahlen im Kreis Aichach-Friedberg blieben im vergangenen Jahr wohl aufgrund der Corona-Pandemie auf relativ niedrigem Niveau. Dennoch gab es mehr Verkehrstote.

3484 Mal hat es im vergangenen Jahr auf den Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg gekracht. Das war zwar etwas häufiger als im Jahr zuvor, als die Folgen der Corona-Pandemie die Unfallzahlen auf 3314 und damit in etwa auf das Niveau des Jahres 2012 hatten sinken lassen. Doch im Vergleich zum Jahr 2019 vor Beginn der Pandemie gingen die Unfallzahlen im Wittelsbacher Land um 13 Prozent zurück. Dennoch kamen so viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben wie seit Jahren nicht.