Störche lieben Pöttmes: Immer mehr Paare bauen hier Nester

In Pöttmes ist etwas los – und zwar hoch oben auf den Dächern. Seite Jahren nisten hier Störche, doch diesen Frühling ist der Andrang besonders groß: Neben dem bekannten Nest am Oberen Tor bauen an vier weiteren Stellen Paare Nester - phasenweise waren es sogar sechs. Damit hat die Zahl der Störche mit 13 Paaren im Landkreis ihren Höchststand erreicht. Allerdings gibt es in Pöttmes auch Ärger wegen der großen Vögel. Darf man ihre Nester entfernen, wenn sie stören? Denn genau das ist passiert.

