Aktiv-Senioren teilen Erfahrungsschatz mit Existenzgründern

Ehemalige Führungskräfte sind raus aus dem Geschäftsleben, haben aber viel Erfahrung. Von diesem Schatz können kleine bis mittlere Unternehmen oder Firmen in der Gründungsphase profitieren. Deshalb gibt es seit über 40 Jahren den ehrenamtlichen Verein Aktiv-Senioren Bayern. Dieser ist auch im Landkreis Aichach-Friedberg aktiv und hat nun Zuwachs bekommen.

„Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht“ ist der Leitsatz des Vereins mit mehr als 400 Mitgliedern. Bei den Aktiv-Senioren haben sich laut Mitteilung ehemalige Unternehmensleiter, Vorstände, Führungskräfte, Unternehmens- und Finanzberater, IT-Spezialisten, Marketing- und Vertriebsprofis zusammengefunden. Sie wollen Kompetenz und Wissen weitergeben an kleinste, kleine und mittlere Unternehmen, Verbände, Parteien, Vereine und auch Einzelpersonen.

Aktiv-Senioren wollen zum Erfolg verhelfen

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Aichach-Friedberg und die Aktiv-Senioren Bayern bieten für das Wittelsbacher Land einmal monatlich eine kostenfreie Erstberatung für Existenzgründer und Unternehmen an. Daniela Eder, Leiterin des Referats für Wirtschaftsförderung im Landratsamt, betont: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Aktiv-Senioren dieses Beratungsangebot für unsere regionalen Unternehmen anbieten können.“ Die Fachleute verfügten über eine langjährige Berufserfahrung in der Unternehmensführung und könnten kompetent beraten. Von der Existenzgründung oder Betriebsübernahme über die Unternehmenssicherung und -entwicklung bis zur Geschäftsnachfolge können alle Fragen besprochen werden. Die Erstgespräche dauern etwa 60 Minuten und finden im Landratsamt in Aichach statt. Auch weitere Beratungstermine sind nach Absprache möglich.

Thomas Goldstein ist neu im Kreis der Aktiv-Senioren. Er sagt: „Wir möchten Existenzgründer und Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg dabei unterstützen, erfolgreich zu sein.“ Sie könnten mit ihrer Berufs- und Lebenserfahrung und ihrem Fachwissen Unternehmen helfen, Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen, um sich zukunftsorientiert aufzustellen.

Die meisten Ratsuchenden sind Gründer, darunter gut 40 Prozent Frauen. Geprüft werden die Tragfähigkeit von Business- und Finanzplänen, die Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie die Produktionsverfahren und Organisationsstrukturen. Antworten gibt es auch auf die Frage, woher das Geld für die Gründung eines Start-ups kommen soll und wie der Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit beantragt wird. Wenn es um die Unternehmensnachfolge geht, könne die Moderation durch einen erfahrenen und neutralen Berater helfen, mögliche Konflikte in einem Klima der Offenheit und des Vertrauens zu überwinden.

Existenzgründer im Wittelsbacher Land stehen im Mittelpunkt

Die Region Schwaben, mit aktuell 52 Aktiv-Senioren und mehr als 160 durchgeführten Projekten im Jahr 2024, belegt einen Spitzenplatz in Bayern. Auch Richard Baumann engagiert sich neuerdings als Aktiv-Senior. Er betont: „Innerhalb Schwabens liegt für das Jahr 2025 ein besonderer Fokus auf der Stärkung der Aktivitäten im Landkreis Aichach-Friedberg.“ Zusammen mit Goldstein und Baumann wollen drei weitere neue Aktiv-Senioren aus dem Landkreis heimische Existenzgründer und Unternehmen unterstützen.

Auch Brigitte Kupka engagiert sich nun als Aktiv-Seniorin: „Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Gespräche bei unseren Sprechtagen im Landratsamt in Aichach.“, so AktivSeniorin Brigitte Kupka. Franz Gutmann und Thilo Jourdan werden demnächst einsteigen.

Sprechtage für Existenzgründer: Die nächsten Sprechtage sind am 20. März, 24. April und 22. Mai. Terminvereinbarung unter 08251/92-259; www.aktivsenioren.de; info@aktivsenioren.de.

Das sind die neuen Aktiv-Senioren

Thomas Goldstein: Diplom-Ökonom, Schwerpunkt BWL/Unternehmensführung; Tätigkeiten: IT, Business Development, Marketing, Vertrieb, Strategie, Internationales Management, Geschäftsführung, Operating Partner (PE), Unternehmensberatung.

Brigitte Kupka: Industriekauffrau; Tätigkeiten: Erfahrungen in verschiedenen Branchen (Getränkehandel, Gastronomie, Fertighaus- und Gewerbebau, Ausbaugewerke wie Isolierung/Brandschutz) als Assistentin der Verkaufs- oder. Geschäftsleitung, sowie Kaufmännische Leiterin eines Handwerksunternehmens mit fast 50 Mitarbeitern.

Richard Baumann: Industriekaufmann mit anschließender Weiterbildung BWL; Tätigkeiten: Finanzen, Marketing, Vertrieb, Vorstand und Geschäftsführung, (Textil, Druck- und Medien, Logistik).