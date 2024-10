Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land sinkt im Oktober auf 2,6 Prozent

Für den Arbeitsmarkt geht es nach den Sommerferien in der Regel erstmal nach oben: Die Ausbildungen starten, das Studium beginnt und in den Unternehmen wird im Normalbetrieb gearbeitet. So zeigt sich auch im Landkreis Aichach-Friedberg im Oktober 2024 ein positiver Trend: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt um 220 (-9,6 Prozent) im Vergleich zum September auf 2067. Das entspricht einer Quote von 2,6 Prozent (2,9 Prozent im September).

Zwar zeigt sich damit zuletzt eine monatstypische Verbesserung, im Vergleich zum Vorjahr gibt es allerdings 142 Arbeitslose (+7,4 Prozent) mehr. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober 2023 bei 2,4 Prozent. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) zeigt sich in der Mitteilung zurückhaltend: „In der Arbeitslosigkeit werden wir dieses Jahr keine Trendwende mehr sehen. Die Flaute am Arbeitsmarkt hält an. Industrie, Bau, Handel und Zeitarbeit schrumpfen.“ Auch die Zahl der Kurzarbeiterinnen und -arbeiter steigt wieder, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau wie etwa zu Corona-Zeiten.

Mehr jugendliche Arbeitslose als im Oktober 2023

Im Wittelsbacher Land hat sich vor allem die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen (unter 25 Jahren) im Vergleich zum Vorjahr negativ verändert: In diesem Oktober sind 192 und damit 31 mehr als im letzten Jahr als arbeitslos gemeldet (+19,3 Prozent). Auch bei den Älteren (ab 50 Jahre) und den schwerbehinderten Menschen gab es einen Anstieg von 79 beziehungsweise neun. Von den Langzeitarbeitslosen gab es dagegen gute Nachrichten. Deren Zahl sank um 21 auf 419 (-4,8 Prozent). Auch die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Ausländer sinkt auf 588 (37 weniger als im Vorjahr, -5,9 Prozent).

Die Zahl der offenen Stellen bleibt mit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vormonat. Im vergangenen Jahr waren es noch deutlich mehr (804).