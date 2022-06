Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

Biergärten im Wittelsbacher Land ringen um Personal

Unter anderem der Biergarten auf Schloss Blumenthal (hier im Bild) ist gut besucht. Doch die Pandemie hat den Personalmangel in der Gastronomie zusätzlich verschärft. Biergarteninhaber im Landkreis reagieren darauf zum Teil mit verkürzten Öffnungszeiten.

Plus Die Temperaturen steigen, die Biergärten im Kreis Aichach-Friedberg füllen sich. Was jedoch fehlt: das Personal, hauptsächlich im Service. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Von Lara Voelter

Früher wäre es Kaspar Wagner nicht in den Sinn gekommen, seinen Gasthof im Aichacher Stadtteil Untergriesbach mittwochs und an zwei Sonntagen im Juli zu schließen. In diesem Jahr wird ihm vermutlich nichts anderes übrig bleiben, denn es fehlt das Personal zum Bedienen. Die Freiluftsaison hat begonnen, Biergärten sind bei passendem Wetter gut besucht, aber Gastronomiebetriebe im Wittelsbacher Land finden vermehrt kein Personal mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen