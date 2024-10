„Rock is back“: Band Mixtape spielt am Donnerstag im Spectrum-Club Augsburg

„Rock is back“ – dieses Versprechen löst am Donnerstag, 31. Oktober, die Band „Mixtape“ im Spectrum-Club in Augsburg ein. Die sieben Musiker spielen an diesem Abend altbekannte Rock-Hits. Sänger Fabian Lichtenstern stammt aus Affing. Er wurde 2018 beim Deutschen Rock- und Pop-Preis als bester Nachwuchs-Sänger in der Kategorie Hardrock ausgezeichnet. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.spectrum-club.de. (AZ)

