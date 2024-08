Baustellen in Aichach-Friedberg: Wo wird momentan wie lange gebaut?

An das Jahr 2024 wird man sich im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach wohl in Zukunft als das „Jahr der Baustellen“ erinnern. Nicht nur wird seit April die B300-Brücke über die Kreisstraße AIC30 saniert und der Verkehr über Unterwittelsbach abgeleitet, nun wird der Ortsteil auch noch von der Kernstadt abgekapselt: Seit Montag wird in Aichach-Nord der AIC30-Kreisverkehr im Bereich der Mozartstraße unter Vollsperrung saniert. Damit fällt bis voraussichtlich 6. September das direkte Verbindungsstück zwischen Aichach und Unterwittelsbach weg. Was bedeutet das für den Ortsteil? Und welche Bauarbeiten stehen im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit noch an?

