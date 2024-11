Bayernweit fehlen fast 130 Plätze: Bekommt Aichach-Friedberg ein Frauenhaus?

Alle drei Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt, fast jeden Tag wird eine Frau getötet – weil sie eine Frau ist. Das geht aus dem ersten Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ hervor, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser und -frauenministerin Lisa Paus mit dem Vizepräsidenten des Bundeskriminalamts erst am Montag veröffentlichten. Ein Thema, das auch den Landkreis Aichach-Friedberg beschäftigt: Die Grünen-Fraktion im Kreistag will mit einem Antrag für ein Frauenhaus im Wittelsbacher Land sorgen – obwohl bereits ein Vertrag mit dem Frauenhaus in Augsburg besteht.

