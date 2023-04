Blitzermarathon 2023: Hier wird im Landkreis Aichach-Friedberg geblitzt

Obacht, am Freitag, 21. April, könnte zu schnelles Fahren teuer werden. Wir zeigen, wo im Wittelsbacher Land geblitzt wird.

24 Stunden lang wird ab Freitagmorgen, 21. April, um sechs Uhr vielerorts in ganz Europa geblitzt. Auch die bayerische Polizei macht bei dem Blitzermarathon zum zehnten Mal mit. Das bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen im Vorfeld veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es insgesamt neun feste Blitzerstandorte sowie drei mobile Teams, die auf den Bundesstraßen B300 und B2 sowie der Autobahn A8 unterwegs sind.

Hier stehen beim Blitzermarathon 2023 rund um Aichach und Friedberg die Blitzer

Im Vorjahr wurden beim Blitzermarathon, der Ende März 2022 stattfand, auf den Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg insgesamt 19 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der in Kissing mit 71 km/h statt erlaubter 50 km/h unterwegs war. Bayernweit erwischte die Polizei vergangenes Jahr fast 10.000 Temposünder.

Die Blitzer stehen in diesem Jahr an den folgenden Standorten:

Affing : Staatsstraße 2381, Abschnitt 160, Messrichtung Mühlhausen Staatsstraße , außerorts 80

2381, Abschnitt 160, Messrichtung , außerorts 80 Aichach : Münchner Straße , innerorts 50

, innerorts 50 Aichach : B300 , Parkplatz Höhe Unterwittelsbach zwischen Kühbach-Süd und Aichach Nord, außerorts 80

, Parkplatz Höhe Unterwittelsbach zwischen und Nord, außerorts 80 Aindling : zwischen Katzenthal und Weichenberg, außerorts 100

zwischen Katzenthal und Weichenberg, außerorts 100 Dasing : Wessiszeller Straße, ortsauswärts, innerorts 50

Wessiszeller Straße, ortsauswärts, innerorts 50 Friedberg : B300 , Aichacher Straße , innerorts 50

, , innerorts 50 Friedberg : Rederzhausen , Paartalstraße, innerorts 50

, Paartalstraße, innerorts 50 Friedberg : Derching , Winterbruckenweg, innerorts 50

, Winterbruckenweg, innerorts 50 Petersdorf: Staatsstraße 2035 bei Petersdorf, Messrichtung Augsburg, außerorts 80

Außerdem sind auf folgenden Straßen zivile Dienstfahrzeuge zur Geschwindigkeitsmessung unterwegs:

B2

A8

B300

In Bayern werden insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen kontrollieren. Zu welcher Uhrzeit an den vorab herausgegebenen Standorten geblitzt wird, bleibt dabei jedoch offen. Der Blitzermarathon ist organisatorisch für die Polizei alles andere als einfach. Die Polizeiinspektion Aichach etwa hat nur ein Handmessgerät - für den Normalbetrieb ausreichend, bei so vielen verschiedenen Standorten innerhalb eines Tages aber dann doch herausfordernd.