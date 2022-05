Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Corona und Krieg hinterlassen Spuren bei Jugendlichen

Plus Sie saßen in der Pandemie daheim fest und bangen nun um den Frieden. Fachleute sehen die Folgen beider Krisen für Jugendliche im Landkreis Aichach-Friedberg mit Sorge.

Von Lara Voelter

Schule? Keine Lust mehr, eh schon zu viel verpasst. Freunde treffen? Geht ja wieder, aber ist irgendwie anstrengend mit so vielen Leuten. Das Coronavirus mit all seinen Begleiterscheinungen hat unter anderem bei jungen Menschen Spuren hinterlassen: Motivationsprobleme, Versagensängste, Depressionen. Doch wie ging es Jugendlichen im Wittelsbacher Land in den zwei Jahren Pandemie? Und inwiefern belastet sie der Krieg in der Ukraine zusätzlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

