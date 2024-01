Aichach-Friedberg

Das Wittelsbacher Land ist noch weit vom Ökoland-Ziel entfernt

Plus Bis 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. Davon ist der Landkreis Aichach-Friedberg noch weit entfernt.

Von Evelin Grauer

Wie steht es um die Öko-Flächen im Landkreis Aichach-Friedberg? Das bayerische Landwirtschaftsministerium verfolgt das Ziel, dass im Jahr 2030 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Für das Wittelsbacher Land ist das noch ein weiter Weg. Die Fläche, die im Landkreis für den Ökolandbau genutzt wird, liegt derzeit mit 11,5 Prozent nur geringfügig über dem Wert des vergangenen Jahres. In den Vorjahren gab es einen deutlichen Zuwachs, aber 2023 stiegen nur wenige Landwirte auf Öko um. Bayernweit war die Stimmung besser.

Im Jahr 2022 gab es 1279 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Zahl der Ökobetriebe lag nach Angaben des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg bei 116 (9,1 Prozent der Betriebe). Für 2023 vermeldete das Amt 117 Ökobetriebe, was jetzt 9,2 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis bedeutet. Marianne Deffner ist seit Ende Oktober neue Managerin der Öko-Modellregion Paartal. Sie hofft, dass das Wittelsbacher Land im neuen Jahr wieder an den Trend aus den Vorjahren anknüpfen kann. Bayernweit ist die Umstellungsbereitschaft laut Deffner nach wie vor groß. Im gesamten Freistaat gibt es nach den Zahlen des Landwirtschaftsministeriums derzeit über 11.000 Ökobetriebe - etwa doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Auch die Öko-Fläche hat sich im selben Zeitraum etwa verdoppelt.

