Das Wittelsbacher Land verdoppelt sich – in drei Generationen

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg leben derzeit über 138.000 Menschen. Die Statistiker gehen von 150.000 bis 2040 aus. In der Vergangenheit waren die Prognosen aber immer zu niedrig.

Dass immer mehr Menschen zwischen Lech und Weilach zu Hause sind, ist keine kurzzeitige Entwicklung, sondern fußt auf einem kontinuierlichen Wachstum seit Generationen. Anfang der 50er-Jahre lebten noch rund 75.000 Menschen in den 24 Städten, Märkten und Gemeinden und ihren Ortsteilen, die heute das Wittelsbacher Land bilden. Anfang der 60er-Jahre, als ein Teil der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder weggezogen war, waren es sogar rund 1000 weniger. Bei der Gebietsreform, als 1972 aus Großteilen der Altlandkreise Aichach und Friedberg der neue Landkreis wurde, lebten hier rund 83.000 Einwohner. Ende Dezember 2023 waren es nach den neuesten Zahlen des Landesamtes für Statistik deutlich über 138.000 Menschen.

Und wenn eine vor einigen Jahren im Kreistag vorgestellte Bevölkerungsprognose des Instituts Sags (Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik) anhand der Daten des Statistischen Landesamtes und der Angaben der Kommunen zutrifft, werden es bis 2040 rund 150.000 Menschen sein – das würde einer Verdopplung innerhalb von acht Jahrzehnten oder drei Generationen entsprechen.