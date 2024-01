Demo: Protestzug ist jetzt auf dem Weg von Aichach nach Friedberg

Fuhrunternehmen und Landwirte demonstrieren gegen die Bundespolitik. Durch den Protestzug gibt es Verkehrsbehinderungen. Gegen 9 Uhr ist der Zug bei Dasing.

Mautausweitung, Mehrwertsteuer für Gastronomie, Agrardiesel und Bürokratie: Fuhr- und Bauunternehmen sowie Landwirte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg machen jetzt ihrem Ärger Luft. Der Protestzug mit Lastwagen, Traktoren und Transportern hat sich am Montagmorgen gegen acht Uhr zunächst in Schrittgeschwindigkeit vom Aichacher Stadtteil Ecknach aus in Gang in Richtung Friedberg gesetzt. Bei eiskalten Temperaturen sorgte das sofort für große Verkehrsbehinderungen. Gegen neun Uhr trafen die ersten Fahrzeuge am großen Kraken-Kreisverkehr bei der A8 in Dasing unterhalb der B300-Überführung ein. Hier ist das größte Nadelöhr und mit den größten Verkehrsstörungen zu rechnen. Im Zuge der deutschlandweiten Protestwoche und zusätzlich zum ebenfalls am Montag stattfindenden, großen Protest des Bauernverbandes in München solidarisieren sich Spediteure und Bauunternehmen mit den Landwirten – und blockieren Kernachsen des Wittelsbacher Landes.

Die Demo selbst findet von 8 bis 15 Uhr statt. Organisator Christian Montag rechnete vergangene Woche mit rund 300 Fahrzeugen – Lastwagen, Land- und Baumaschinen, aber auch Autos. Am Wochenende war dann von den Veranstaltern die Rede von 400 Fahrzeugen. Am Montagmorgen waren es dann deutlich mehr Landwirte als erwartet. Die nannten das schlechte Wetter als Grund. Sie hätten deshalb auf die Fahrt nach München verzichtet und sich dem Konvoi von Aichach nach Friedberg angeschlossen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Augsburg konnte am frühen Morgen noch keine Angaben zur Zahl der beteiligten Fahrzeuge machen, weil während des Zugs weitere dazustoßen. Bislang gab es aber keine unerwarteten oder außergewöhnliche Vorfälle. Der Verkehrsfluss sei, wie erwartet, verzögert. Ab etwa 7 und bis rund 16 oder 17 Uhr ist laut Veranstalter Christian Montag, der in Aichach ein Planiebau-Unternehmen führt, damit zu rechnen, dass Fahrzeuge zu der Demo an- oder abreisen. Wie Landratsamtssprecher Wolfgang Müller betont, müssen sich die Teilnehmer der Demo bei der An- und Abreise natürlich an die Verkehrsregeln halten.

Kreuzung am Chippenham-Ring bei Friedberg bleibt befahrbar

Die Strecke des Demonstrationszugs verläuft ab der Augsburger Straße im Aichacher Stadtteil Ecknach von der Max-/Peter-und-Paul-Straße auf der Augsburger Straße über den Kreisverkehr bei der Tränkmühle weiter auf die Begleitstraße neben der Bundesstraße 300 über den Gallenbacher Berg, vorbei am Weiler Oberneul, der Sonderabfall-Deponie und der ehemaligen Western City. Dort biegt der Zug über den Kraken-Kreisverkehr auf die B300 und fährt über die Autobahn A8 und die Ortsumfahrung Dasing bis nach Friedberg. In Dasing führt die Polizei ab der Shell-Tankstelle einen kleinen Sonderkonvoi von rund 20 Fahrzeugen durch den Ort, die dem Hauptzug im Ortsteil Höbstl zugeführt werden.

Kurz vor der großen Kreuzung der B300 in Friedberg mit dem Chippenham-/La Crosse Ring kehrt der Konvoi um und fährt wieder zurück in Richtung Dasing. Landratsamtssprecher Müller betont, dass die Kreuzung Chippenhamring/La-Crosse-Ring in drei Richtungen frei befahrbar bleibt. Lediglich in Richtung Aichach und aus Richtung Aichach ist die Strecke dicht, solange der Konvoi dort unterwegs ist.

Schon früh morgens versammeln sich Landwirte, Spediteure und andere Fuhrunternehmer in Ecknach, um ihrem Ärger gegenüber Plänen der Bundesregierung Luft zu verschaffen. Foto: Durner Dominik

Auf dem Rückweg führt die geplante Strecke des Zuges im Norden Dasings von der B300. Von dort kehrt der Konvoi über den Ortsteil Taiting, die Neumühle und erneut die ehemalige Western City zurück auf den Begleitweg westlich der B300 nach Aichach, wo sich der restliche Zug auflöst. Die beiden Kreisverkehre an der Autobahnkrake bei Dasing werden auf dem Rückweg ausgespart und sind somit frei zu befahren.

Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr werden entlang der Strecke, vor allem südlich der A8 erheblich sein. Landratsamt und Polizei seien bemüht, sie so gering wie möglich zu halten, sagt Wolfgang Müller. Die Sperrungen der Strecke selbst sowie der Zu- und Abfahrten gelten deshalb abschnittsweise und werden flexibel nach dem Vorankommen des Zuges gehandhabt. Der Abschnitt zwischen Aichach (Augsburger Straße stadtauswärts) und Dasing wird ab 8 Uhr gesperrt sein, die B300 zwischen Dasing und Friedberg spätestens ab 9 Uhr. Für die Rückfahrt wird die B300 zwischen Friedberg und Dasing voraussichtlich spätestens ab 10 Uhr gesperrt und die alte B300 zwischen Dasing und Aichach spätestens ab 11 Uhr, inklusive der Taitinger Straße, Marienstraße (Taiting) und Neumühle.

Die zeitlichen Angaben sind nur grobe Orientierungs- und Planungswerte, betont Müller. Es könne auch vorher und nachher noch zu Sperrungen und Stauungen kommen, weswegen Landratsamt und Polizei dringend empfehlen, die genannten Bereiche möglichst großräumig zu umfahren.

Schon früh morgens am Montag versammeln sich Landwirte, Spediteure und andere Fuhrunternehmer, um ihrem Ärger gegenüber Plänen der Bundesregierung Luft zu verschaffen. Der Protestzug beginnt gegen acht Uhr in der Augsburger Straße in Ecknach. Foto: Durner Dominik

Verkehrsteilnehmer, die von der A8 aus München kommend auf die B300 auffahren wollen, müssen vor allem in Richtung Friedberg mit Verzögerungen rechnen. Dennoch führt auch der Weg nach Aichach über den vom Demozug befahrenen nördlichen Kraken-Kreisverkehr. Aus Augsburg von der A8 abfahrend ist auf der B300 zumindest der Weg in Richtung Aichach durchgehend frei.

Schulunterricht im Landkreis Aichach-Friedberg findet regulär statt

Verstärkt wird die schwierige Verkehrslage am Montag möglicherweise durch Bahnstreiks der Gewerkschaft der Lokführer, so Wolfgang Müller. Ob und in welchem Ausmaß der Landkreis Aichach-Friedberg ab Montag davon betroffen sein wird, steht noch nicht fest. Angekündigt sind für Montag zudem Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt, was zu Schnee oder Glatteis führen könnte.

Der Schulunterricht im Landkreis findet am Montag trotz der Demo selbstverständlich regulär statt, so Müller. Die Anfahrt zu den Schulen werde von der Demonstration nicht beeinträchtigt. Nach Unterrichtsende könne es stellenweise zu Staus kommen.

Zugausfälle und Verspätungen im Landkreis Aichach-Friedberg möglich

Auch die Bayerische Regiobahn (BRB), die die Paartalstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betreibt, weist am Freitag in einer Pressemitteilung daraufhin, dass es ab Montag zu Verspätungen und Zugausfällen kommen könnte. Zum Einen wegen des angekündigten mehrtägigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL, dessen Auswirkungen auf die Fahrpläne der BRB nur schwer vorauszusehen sei. Zum Anderen wegen der angekündigten Demonstrationen von Landwirten und Transportgewerbe. Triebfahrzeugführende könnten eventuell selbst nicht rechtzeitig zu ihren Einsatzorten durchkommen, so die BRB. Schienenersatzverkehr mit Bussen sei nicht angefragt, weil auch die Busse im Stau stehen würden.

Die BRB bittet Fahrgäste, sich in jedem Fall vor Fahrtantritt im Internet, auf Facebook oder der BRB-APP über den aktuellen Stand zu informieren oder einen Newsletter für ihre Strecke zu abonnieren. In der App können aus technischen Gründen nur Aktualisierungen bis zu drei Stunden vor Fahrtantritt eingepflegt werden. (mit bac, kru, cli)