Der Kiebitz brütet wieder im Landkreis – doch er braucht Schutz

Der Kiebitz ist ein seltener Wiesenbrüter. Bemühungen, seinen Bestand im Wittelsbacher Land zu retten, zeigen Erfolge. Doch es droht eine neue Gefahr.

Aufmerksame Spaziergänger haben sie in diesen Tagen womöglich schon von Weitem gehört: die munter, möwenartig klingenden „Kiwit-kiwit“-Balzrufe des Kiebitzes, der als einer der ersten Zugvögel in sein Brutgebiet zurückkehrt. Der Vogel ist stark gefährdet - doch inzwischen brütet er auch im Wittelsbacher Land wieder häufiger. Damit der Bodenbrüter dabei ungestört bleibt, braucht der Kiebitz einen besonderen Schutz.

Ein Kiebitz-Gelege: Es besteht typischerweise aus vier Eiern. Foto: Axel Del Mestre

Der Kiebitz war früher ein relativ häufiger Brutvogel in Feucht- und Moorlandschaften. Der Kiebitz-Bestand ist allerdings zurückgegangen. Mancherorts wurden seit den 80-er Jahren Rückgänge von bis zu 90 Prozent verzeichnet. Im Wittelsbacher Land hatten 2010 noch 60 Kiebitzpaare gebrütet, ihre Präsenz verringerte sich bis 2017 auf etwa 45 Paar. Gebietsweise sind die Vorkommen sogar völlig erloschen, wie es in einer Pressemitteilung des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Aichach-Friedberg heißt. Aktuell gilt der charismatische Wattvogel mit dem schwarz-weißen Federkleid und den paddelförmigen Flügeln als stark gefährdet.

Der Kiebitz legt sein Nest in Mulden am Boden

Der Kiebitz legt seine Eier nicht in einem Nest in Bäumen oder Sträuchern ab, sondern in flachen Mulden am Boden, gepolstert von Getreidehalmen. Als Brutplatz bevorzugt er offene, sogenannte anmoorige Böden mit niedriger Vegetation.

Früher brütete er vorwiegend auf Nasswiesen. Mit deren Rückgang weicht er zunehmend auf Ackerflächen aus. „Vor allem Äcker, die in der laufenden Saison erst spät mit einer Kultur wie etwa Mais bestellt werden, haben es ihm angetan“, sagt Christina Niegl vom LPV. Der Verband betreut seit vier Jahren ein von der Regierung von Schwaben gefördertes Biodiversitätsprojekt zum Schutz des Kiebitzes.

Lesen Sie dazu auch

Im Fokus des Kiebitzprojektes stehen Schutzmaßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, allen voran Äcker mit wenig oder gar keinem Aufwuchs, die der Kiebitz als Ersatzlebensraum nutzt. Insgesamt werden entlang des Lechs 13 Gebiete vom Landschaftspflegeverband betreut. Unterstützung bekommt der Landschaftspflegeverband von Wiesenbrüter-Berater Axel del Mestre. Dieser informiert die Landwirte beim Auffinden eines Geleges. Gemeinsam werden dann Maßnahmen zum Schutz der Gelege erarbeitet. Hierzu gehören unter anderem das großzügige Aussparen oder Umfahren der abgelegten Eier bei der Bewirtschaftung der Felder. So soll gesichert werden, dass das Gelege nicht beschädigt wird und die jungen Kiebitze schlüpfen können.

Laut del Mestre lag die Mitmachquote bei den Landwirten in den vergangenen Jahren bei fast 100 Prozent. Diese Beteiligung und das Engagement der jüngsten Zeit haben inzwischen für einen sehr beachtlichen Bruterfolg gesorgt. Laut Christina Niegl gab es im Jahr 2020 insgesamt 70 Brutpaare im Projektgebiet und 93 im gesamten Landkreis. Im vergangenen Jahr waren es 52 und 73 Brutpaare. Nach der Rückkehr aus den Wintergebieten hatten sich damals weniger Brutpaare eingefunden. Niegl: "Das könnte daran liegen, dass einige den Zug nicht überlebt haben oder sich Jungvögel in den Nachbarlandkreisen angesiedelt haben." Sie spricht von einer Dynamik in der Entwicklung. Doch die Brutpaare hätten sich in den vergangenen beiden Jahren auf jeden Fall erhöht.

Axel del Mestre ist Wiesenbrüter-Berater im Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Angela Rieblinger

Inzwischen bereitet dem Wiesenbrüter-Team allerdings besonders der stetig steigende Freizeitdruck Sorgen und Probleme. Dass es Menschen ganz besonders in der Corona-Zeit zur Erholung und zum Sporttreiben hinaus in die Natur zieht, dafür haben die Fachleute großes Verständnis. Zum Problem für die wild lebenden Tiere wird es aber dann, wenn die Frequentierung zu hoch wird oder Wege von Hund und Mensch verlassen werden.

Ackerflächen sind Rückzugsorte für Wildtiere wie den Kiebitz

Christina Niegl erklärt: „In unserer stark zerschnittenen Landschaft sind landwirtschaftliche Flächen zum Teil die letzten Rückzugsorte für Wildtiere.“ Obwohl diese Flächen auf den ersten Blick nicht den Anschein machten, brüteten auf Ackerflächen tatsächlich Vögel wie der Kiebitz oder die Schafstelze. Die Feldlerche legt in Wiesen ihr Nest an. Und auf Blühflächen und Brachen findet das Rebhuhn Rückzugsräume und Nahrung. Werden die Tiere zu oft gestört kann dies zur Aufgabe der Brut führen.

Sie ist für das Kiebitz-Projekt zuständig: Christina Niegl vom Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg. Foto: Kreszentia Thumm

In sehr sensiblen Brutbereichen stellt der Landschaftspflegeverband daher auch in diesem Jahr wieder entsprechende Hinweisschilder auf. Innerhalb dieser Bereiche sollten die Hunde während der Brutzeit von März bis Juli an der Leine bleiben und die Wege nicht verlassen werden. Als Belohnung, so der LPV, könnten Spaziergänger die Kiebitze dann ganz in Ruhe vom Weg aus bei ihren imposanten Balzflügen beobachten. Niegl betont: "Gerade in diesen Krisenzeiten erleben wir, wie die Natur uns ganz viel Halt und Zuversicht gibt und uns ein Stück Normalität vermittelt. Daher sollten wir alles tun, damit dies auch so bleibt." (AZ)