Die gruselige Sage von der „Brautlache“ im Donaumoos

Niedermoore bedeckten einst große Flächen in Bayern. Das größte war das „Altbayerische Donaumoos“ zwischen Ingolstadt, Neuburg an der Donau und Pöttmes. Das Wittelsbacher Land reicht in seinem nördlichen Teil bei Pöttmes und nördlich von Grimolzhausen in Randbereiche hinein. Es ist eine reizvolle Landschaft, in welche dieser Spaziergang führt.

Entstanden ist das Donaumoos, das von den Flüssen und Bächen des Eiszeitalters geschaffene Ausräumbecken, dadurch, dass am Ende der letzten Kaltzeit die von der Donau aufgeschütteten Niederterrassenschotter den Abfluss der Donaumoosbäche nach Nordosten behinderten, wodurch die Vermoorung des Gebietes eingeleitet wurde. Die Torfmächtigkeit ist im Südwesten des Donaumooses am höchsten. Sie wird hier mit sieben bis zehn Metern angegeben. Die durchschnittlichen Werte belaufen sich auf drei bis 4,5 Meter.

Das Donaumoos war einst ein weitgehend unzugänglicher und gefährlicher Sumpf. Die Sage von der „Brautlache“, die bei Pöttmes im Donaumoos handelt, berichtet davon. Danach hatten sich bei einem Schneesturm vier Schlitten einer Hochzeitsgesellschaft im Moor verirrt. Es begann eine Irrfahrt im Kreis. Plötzlich krachte es unter ihnen, denn sie befanden sich, ohne es zu ahnen, auf einer der Lachen, wie es sie damals im Donaumoos viele gab. „Die Eisdecke brach unter ihnen, die Schlitten sanken und ein Schrei der Todesangst übertönte den Sturm. Und die Windsbraut schüttete eine Handvoll Schnee nach der anderen auf die versinkenden Menschen“, wird erzählt.

Weitere Sagen vom Donaumoos berichten von einer gottlosen Stadt, die unten begraben liegt, von verdammten Seelen, die bei der Nacht als Luftblasen in dem braunen Wasser emporstiegen und als feurige Irrlichter erschienen, von Verirrten, die man bei der Nacht um Hilfe schreien hörte und nicht retten konnte, und von Kindern, die auf der Suche nach Kiebitzeiern nicht wiederkamen.

Erst unter Kurfürst Karl Theodor (in Bayern von 1777 bis 1799) begann die Kultivierung des Donaumooses mit dem Bau von Straßen und Entwässerungsgräben. Die ursprünglich als großartige Leistung dargestellte Entwässerung des Niedermoores durch Abflussbäche und -rinnen von 473 Kilometern Länge, um Siedlungsflächen und die dazu nötigen landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, müssen heute differenzierter betrachtet werden.

Denn diese Entwässerung führt bis heute zu einer Absenkung des Moors von ein bis zwei Zentimetern pro Jahr. Dadurch werden enorme Mengen an Gasen freigesetzt. In den Moorböden sind die 10.000 Jahre lang gelagerten Abbauprodukte der abgestorbenen Pflanzenwelt gespeichert. Werden diese Böden entwässert, werden diese Abbauprodukte als Kohlendioxid, Methan und Lachgas freigesetzt. Diese Gase unterstützen den Treibhauseffekt und sind für die Klimaerwärmung der Erde mitverantwortlich.

Im Mittel speichern Moore pro Hektar zwischen 700 bis zu 1300 Tonnen Kohlenstoff, mehr als sechsmal so viel wie Wald. Erweitert durch das Stechen des Torfs zu Brennzwecken und die Entwässerung sind seit Beginn der Kultivierung des Donaumooses etwa drei Meter Moorauflage und rund ein Drittel der ursprünglichen Moorfläche verloren gegangen. Außerdem hat der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden vielen Tierarten ihre Existenzgrundlage verschlechtert. So ist der Große Brachvogel, der noch vor wenigen Jahren in den Mooswiesen nördlich von Grimolzhausen brütete, heute verschwunden. Sinnvoll wären also eine Extensivierung der Landwirtschaft und eine Wiedervernässung der Moore, vor allem durch den Rückbau der Abflussgräben, wie es seit Jahren bei der Schorner Röste geplant wird.

Route der Wanderung durchs Donaumoos

So verläuft die Wanderung: Die heutige Wanderung führt in den Teil des Altbayerischen Donaumooses, der noch zum Landkreis Aichach-Friedberg gehört. Wir beginnen bei der Kirche St. Magnus in Schorn. Vorbei am alten Baumgarten des Schlosses führt der Heuweg nach recht entlang eines Ausläufers der Aindlinger Terrassentreppe, die sich auf etwa 1,5 Kilometern in das Donaumoos vorschiebt.

Etwa 20 Meter über dem Moos hat man einen weiten Rundblick, der an sichtigen Tagen bis in die Neuburger und Ingolstädter Gegend sowie die Fränkische Alb reicht. Nach Norden liegt jenseits des kleinen Weilers Abenberg bereits im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen das Altmoos, im Süden die Schorner Röste. Bei guter Fernsicht kann man 29 Kirchtürme erblicken, wie eine Informationstafel und eine Windrose zeigen.

Bald führt der Weg nach rechts hinunter in die Mooswiesen, ins eigentliche Moor. Vorbei am Moosbühl und am Schornröstgraben biegen wir knapp 200 Meter vor der Staatsstraße Pöttmes- Klingsmoos nach rechts ab und gelangen entlang des Mittelgrabens nach einer weiteren Wendung nach rechts nach Schorn zurück.

Wegstrecke: ca. 4,6 km

