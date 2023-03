Aichach-Friedberg

Für zwei Grundschulen gibt es bald eine weitere Sozialarbeiterstelle

An den Grundschulen in Adelzhausen und Merching gibt es ab Herbst 2023 Unterstützung für die Kinder durch Sozialarbeiter.

Plus Ab September gibt es Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Adelzhausen und Merching. An der Förderschule in Friedberg wird eine weitere Stützklasse eingerichtet.

Von Chistian Lichtenstern

Die Grundschulen in Adelzhausen und Merching bekommen ab Herbst jeweils eine halbe sogenannte Jas-Stelle – das sind Jugendsozialarbeiter an Schulen. Sie kümmern sich um Kinder und Jugendliche, die am Leistungsdruck oder an psychischen Belastungen leiden. Die Probleme ziehen sich durch alle Schularten im Landkreis Aichach-Friedberg: Sozialarbeiterinnen und ihre Kollegen betreuen immer mehr Kinder mit getrennt lebenden Eltern, es geht um Drogenkonsum und den Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund in den Klassen.

