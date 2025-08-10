Erfolgreicher Abschluss des Projektes Erasmus+ an der Berufsschule

24 glückliche Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Aichach mit Projektleiter Dominic Seldt feierten den erfolgreichen Erasmus+ Projektabschluss für Industriekaufleute und Kaufleute im Büromanagement. Erasmus+ ist das Förderprogramm der Europäischen Union für Auslandsaufenthalte für Schüler, Auszubildende und Studierende. Die beruflichen Schulen Wittelsbacher Land verfügen seit zwei Jahren über eine Akkreditierung und können somit umfangreiche Auslandsaufenthalte für Lehrkräfte und Schüler innerhalb Europas in Anspruch nehmen.

Eine kaufmännische Schülergruppe hat sich zusammen mit den Begleitlehrkräften Simon Wiedenmann, Shtrojera Deskaj und Sabrina Wager daher auf den Weg in die Küstenstadt Galway (Irland) begeben, um einen dreiwöchigen Zertifikatslehrgang für den „Kaufmann/Kauffrau International“ zu absolvieren. Neben dem Pauken und Studieren stand auch ein umfangreiches Sightseeing Programm bei herrlichem Sonnenschein auf der grünen Insel an, das alle begeisterte.

Nach sehr erfolgreichen Abschlussprüfungen erhielten nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der deutsch-irischen Industrie- und Handelskammer ihre Titel sowie zusätzlich den Europass Mobilität der EU verliehen. Auch dieses Mal unterstützten zahlreiche Ausbildungsfirmen der Region ihre Auszubildenden bei der Wahrnehmung dieses Angebotes.

