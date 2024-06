Erste Wittelsbacher-Land-Königin: "Das ist eine Riesenehre"

Plus Für Marie-Luise Hengster wird mit der Wahl beim Pöttmeser Volksfest ein Traum wahr. Bald darauf muss sie als Feuerwehrlerin beim Hochwasser in ihrem Heimatort ran.

Eigentlich hatte sie gerade den Kopf voll mit ihren Abschlussprüfungen an der Fachoberschule (FOS) in Scheyern. Doch dann schickte die jüngere Schwester Marie-Luise Hengster einen Zeitungsartikel, dass im Landkreis Aichach-Friedberg die Wahl zur ersten Wittelsbacher-Land-Königin anstand. Ab diesem Moment ließ die 19-Jährige die Idee nicht mehr los. Marie-Luise Hengster erzählt: "Für mich war das Amt als Königin schon immer ein absoluter Kindheitstraum." Beim Pöttmeser Volksfest wurde er wahr. Dort wurde die 19-Jährige aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach zur ersten Wittelsbacher-Land-Königin gewählt.

Die Bewerbung dafür verfasst sie noch während ihrer Prüfungsphase. Spontan habe sie abends noch einmal den Laptop hochgefahren und angefangen zu schreiben. "Dann war es Mitternacht und ich hatte die Bewerbung fertig", sagt die junge Frau und lacht. In ihre Pläne weihte sie nur ihre Mama ein. Der Rest der Familie erfuhr bei einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück davon, als die Einladung zur Königinnen-Wahl plötzlich im E-Mail-Postfach aufleuchtete. "Da habe ich erst alles aufgedeckt. Und alle haben sich total gefreut."