Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Extremer Grundwasseranstieg: Fast 1,7 Meter in zehn Tagen im Lechtal

Grundwasser im Keller: Nahezu parallel zu den Überschwemmungen durch Oberflächengewässer sind die Grundwasserpegel in den betroffenen Regionen in kurzer Zeit extrem gestiegen.

Plus Auf Dauerregen und überschwemmte Bäche und Flüsse folgt fast zeitgleich die Grundwasserwelle von unten. Die Pegel an den Messstellen im Landkreis sind in kurzer Zeit von ganz unten auf Rekordwerte geschnellt.

Von Christian Lichtenstern

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache zur Hochwasserflut: Es sind die Extremwerte, die für die Katastrophe in der Region gesorgt haben. Die durch viele Niederschläge seit dem Herbst gesättigten Böden konnten den kontinuierlichen Dauerregen am ersten Juniwochenende mit rund 165 Liter innerhalb von 48 Stunden (Messstellen Dasing und Mering) nicht aufnehmen. Bäche und Flüsse überschwemmten Flächen und Wohngebiete und nahezu unmittelbar darauf stieg der Grundwasserspiegel vor allem im Lechtal in einem Tempo und in Höhen an, wie es selbst Fachleute noch nicht gesehen haben.

Der Pegel bei St. Stephan ( Rehling) meldete beispielsweise rund 1,70 Meter mehr innerhalb von gut zehn Tagen ab Freitag, 31. Mai. Er sinkt zwar wieder, ist aber noch weit von seinem Normalwert entfernt. Im Gegensatz zum längst abgelaufenen Hochwasser der Oberflächengewässer dauert es deutlich länger, bis die Flut von unten abebbt. Die Folgen für betroffene Hausbesitzer: In Kissing, Mering, Friedberg oder Oberach (Rehling) wird teilweise bis heute gepumpt. Die Schäden an Gebäuden sind noch gar nicht absehbar. Dazu kommt die Ungewissheit für Grundstücksbesitzer: Wie entwickeln sich die Grundwasserstände langfristig? Während in einigen Wohngebieten die Problematik immer wieder auftritt, waren vor zwei Wochen auch Hausbesitzer betroffen, die bei bisherigen Hochwasserereignissen verschont geblieben sind.

