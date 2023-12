Fahrplanwechsel: Was sich beim ÖPNV in Aichach-Friedberg ändert

Für die öffentlichen Verkehrsmittel des AVV gilt ab Sonntag der neue Fahrplan. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen für den nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg vor.

Dieser Dezember hat es für Menschen, die auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen sind, in sich. Nach Winterchaos am Wochenende und Streik der Lokomotivführer am Freitag und dem Ausfall von einem Großteil der Verbindungen über die ganze Woche, ist die Adventszeit dazu auch noch Fahrplanwechsel-Zeit: Am Sonntag, 10. Dezember, werden im Nahverkehr europaweit die Fahrpläne umgestellt. Dann halten die Regionalbusse auch nicht mehr am Aichacher Stadtplatz.

Hier ein Überblick zu den wichtigsten Änderungen des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) für Züge und Regionalbuslinien im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg. Das Busangebot steigt laut AVV um fast 7,5 Prozent. Gleichzeitig werden aber auch eine ganze Reihe an Fahrten besonders in der Fläche gestrichen, um Personal-Kapazitäten für nachfragestarke Linien und Zeiten freizusetzen.

Neuer Nachtbus vom Hauptbahnhof nach Aindling

Neue Angebote Besonders profitieren Fahrgäste im südlichen Landkreis Augsburg : Hier wurde das komplette AVV-Regionalliniennetz überplant und ausgebaut. Das Angebot auf der Linie 211 wurde deutlich verbessert und Montag bis Samstagmittag im Stundentakt bis ins Derchinger Industriegebiet an der A8 verlängert. Zwei neue Nachtbuslinien bringen Nachtschwärmer in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag künftig nach Hause: An den Wochenenden startet die neue AVV-Nachtbuslinie 291 ab Augsburg (Schleiermacherstraße) dreimal pro Nacht Richtung Derching ( Friedberg ). Eine neue AVV-Nachtbuslinie 395 nach Aindling beginnt am Augsburger Hauptbahnhof .

Auslagerung der AVV-Regionalbuslinien vom Aichacher Stadtplatz

Stadtplatz Aichach Zum Fahrplanwechsel wird ein Beschluss des Aichacher Stadtrates umgesetzt. Sämtliche AVV-Regionalbuslinien werden ab Sonntag die Haltestellen Stadtplatz A, Stadtplatz B und Stadtpfarrkirche nicht mehr anfahren. Die AVV-Regionalbuslinien werden künftig umliegende Haltestellen anfahren. Die Fahrgäste müssen sich über die neuen Abfahrts-/Ankunftshaltestelle ihrer Linie informieren. Hier gibt es eine ganze Reihe von Änderungen und zeitlichen Anpassungen. Nicht betroffen von dieser Auslagerung sind die AVV-Anrufsammeltaxilinien. Diese können auch nach dem Fahrplanwechsel weiterhin über den Aichacher Stadtplatz fahren und die dortigen Haltestellen anfahren.

Linien-Streichungen Der Fachkräftemangel habe sich im laufenden Fahrplanjahr massiv auf die Personaldecke der für den Regionalbusverkehr zuständigen Verkehrsunternehmer ausgewirkt, heißt es in der Mitteilung des Verkehrsverbunds. Die Folge waren bei ungeplanten Personalausfällen zum Teil sehr kurzfristige tagesaktuelle Fahrtenausfälle und temporäre Notfahrpläne, die über einen kürzeren Zeitraum gefahren wurden. Um das Fahrtangebot langfristig zu gewährleisten, müssen nun laut AVV zum Fahrplanwechsel bei einigen Regionalbuslinien Fahrten gestrichen, zusammengelegt oder verschoben werden. Damit könnten die nötigen Personalreserven für nachfragestarke Verkehrszeiten (z.B. Schüler- und Pendlerverkehr) freigesetzt werden.

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden die Fahrgäste im Internet, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof, sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten erhalten Sie in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. Telefonisch gibt es Auskunft unter der Nummer 0821/157000.