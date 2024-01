FC Bayern-Spielerinnen setzen in JVA Zeichen gegen Vorurteile

Plus Die Bundesliga-Frauenmannschaft des FC Bayern trifft in der JVA Aichach auf eine ganz andere Realität. Eine Insassin erhält ein einmaliges Geschenk von einer Nationalspielerin.

In weißen Strumpfsocken und ihrem knallroten Trainingsanzug wird Linda Dallmann lachend von ihrem Teamkollegen und Co-Trainer Jerome Reisacher über den leicht verschneiten Weg zum Mannschaftsbus getragen. Sie winkt ihren heutigen Gastgeberinnen, den Insassinnen der Justizvollzugsanstalt Aichach, noch einmal zu. Ihre weißen Sneaker hat sie wenige Minuten vorher einer Gefangenen geschenkt.

Es ist das erste Mal, dass die aktuelle Frauenmannschaft des FC Bayern München eine JVA besucht. "Wir haben sie da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen", sagt Bianca Rech. Die Abteilungsleiterin der Frauen des FC Bayern München hat bereits während ihrer Zeit als Spielerin des 1. FC Köln eine JVA besucht. Sie erzählt, dass sie dabei einiges für sich habe mitnehmen können. Eine vergleichbare Erfahrung soll nun auch das gesamte Team rund um die Bayern-Stars und Nationalspielerinnen Klara Bühl, Linda Dallmann und Giulia Gwinn machen dürfen. Schon im vergangenen Jahr hatte die vom Deutschen Fußballbund initiierte Sepp-Herberger-Stiftung den Kontakt zwischen Verein und der JVA Aichach hergestellt. Die Resozialisierung von Inhaftierten ist ein Kernthema der Stiftung. "Es geht darum, Vorurteile abzubauen und den Inhaftierten zu zeigen, dass sie nicht vergessen werden", erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Nico Kempf.