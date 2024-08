Feuerwehrler bis 67? Das halten Aktive in Aichach-Friedberg davon

Mit 65 in den Feuerwehr-Ruhestand, obwohl man noch fit ist? So schreibt es das Feuerwehrgesetz zumindest aktuell noch vor. Der Bayerische Landtag hatte die Altersgrenze für den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr erst 2017 von 63 auf 65 Jahre angehoben. Nun diskutieren die Abgeordneten erneut über eine Anhebung um zwei Jahre. Wie kommt das bei den Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg an?

Kreisbrandrat Christian Happach, selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Aichach, begrüßt den Vorschlag der Politik: „Ich finde es sinnvoll. Das hilft bestimmt manchen Feuerwehren, die Aktive haben, die 65 sind und noch weitermachen wollen.“ Schätzungsweise betreffe das etwa die Hälfte der Feuerwehren im Landkreis. „Man sieht, die Leute werden immer fitter im Alter und müssen dementsprechend länger arbeiten. Warum sollten die dann nicht auch länger im Feuerwehrdienst bleiben?“, sagt Happach. Vor ein paar Jahren habe man gesehen, dass es funktioniere. Damit meint er die Anhebung der Altersgrenze von 63 auf 65 Jahre.

Die Freiwillige Feuerwehr Aindling würde von der Änderung profitieren

Ähnlich wie Kreisbrandrat Happach sieht es auch der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aindling, Andreas Ehleider: „Ich finde schon, dass es Sinn macht. Wir haben einige mit 63 oder 64 Jahren, die aktiven Dienst machen und das auch noch weitermachen möchten.“ In Aindling betreffe das zeitnah etwa acht Aktive. Wer mit 65 Jahren nicht mehr fit sei, werde den Dienst als Aktiver beenden. Wer dann aber noch fit sei, solle weitermachen dürfen. Ehleider sieht einen weiteren Vorteil bei den älteren Aktiven. „Die Verfügbarkeit am Tag ist oft besser, da einige schon in Rente oder Altersteilzeit sind.“ Dadurch könne die Feuerwehr schneller reagieren. Im Einzelfall solle man prüfen, ob die Leute noch fit genug für den Feuerwehrdienst seien.

Die Friedberger Feuerwehr würde kurzfristig von der Anhebung zwar nicht profitieren, befürwortet den Vorschlag aber dennoch. Kommandant Michael Geiger sagt: „Ich habe eine ziemlich junge Gruppe, aber anderen Feuerwehren tut das sicher gut.“ Im Berufsleben müsse man ohnehin bald bis 70 arbeiten, dann könnten die Leute auch länger im Ehrenamt bleiben. „Es müssen sowieso alle Gesundheitschecks in regelmäßigen Abständen absolvieren. Bei Atemschutzträgern werden die Intervalle schon ab 50 Jahren kürzer“, sagt Geiger. Am Ende müssten die Wehren umsetzen, was München vorgebe.

Meringer Kommandant gibt zu bedenken, dass der Feuerwehrdienst körperlich fordernd ist

Auch in Mering hat Kommandant Andreas Regau keine Nachwuchsprobleme. Er gibt zu bedenken, dass der Feuerwehrdienst körperlich fordernd sei: „Mit 67 Jahren nachts um zwei aufzustehen und dann seine Leistung zu bringen, ist nicht einfach. Der Feuerwehrdienst ist nicht einfach.“ Gerade bei Feuerwehren im ländlichen Raum, die mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hätten, könne die höhere Altersgrenze aber nützlich sein. Er erinnert aber an den zusätzlichen Aufwand: „Man darf nicht vergessen, was da alles dran hängt. Die Führerscheine müssen verlängert werden und dann kommen auch noch die jährlichen Untersuchungen“, sagt Regau. Er habe zwar ein paar Aktive in seiner Gruppe, die ihren Dienst noch länger ausüben möchten. Die würden dann aber nicht mehr in die Vollen gehen, so Regau.