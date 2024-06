Firmen spenden 90.000 Euro für Hochwasseropfer in Aichach-Friedberg

Abfallverwertung, Volks- und Raiffeisenbanken und Buchholz-Fachinformationsdienst helfen. Fonds soll bis zu 2500 Euro an Betroffene auszahlen.

Drei Unternehmen füllen das Spendenkonto des Landkreises Aichach-Friedberg für Hochwassergeschädigte um insgesamt 90.000 Euro. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes in Aichach stellen der VR Gewinnsparverein Bayern der Volks- und Raiffeisenbanken, der Buchholz-Fachinformationsdienst (bfd) und die Abfallverwertung Augsburg (AVA) das Geld zur Verfügung.

AVA-Vorstand Dirk Matthies überreicht eine Spende an Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und die Landräte Martin Sailer und Klaus Metzger. Die Stadt Augsburg, sowie die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sind Gesellschafter der Abfallverwertung in Lechhausen. „Die Berge an Sperrmüll, die hier auf unserem Betriebsgelände gesammelt werden, machen das Ausmaß dieser Hochwasserkatastrophe auf bedrückende Weise sichtbar. Für uns stand es von Anfang an außer Frage, dass wir die betroffenen Menschen mit einer Spende unterstützen möchten“, wird Matthies in der Mitteilung zitiert.

Infos zu Anträgen für Hochwasserfonds folgen

Landrat Metzger hebt hervor, dass die AVA immer bereit sei, die beteiligten Gebietskörperschaften bei sozialen Projekten finanziell zu unterstützen: "Besonders hervorzuheben ist das unbürokratische Engagement, mit dem sich die AVA vom ersten Tag des Katastrophenfalls an der Entsorgung der durch das Hochwasser entstandenen Müllberge angenommen hat." Die Höhe der Auszahlung aus dem Spendenfonds des Landkreises an die Betroffenen richtet sich laut Mitteilung des Landratsamtes an der Zahl der eingegangenen Einträge und beträgt maximal 2500 Euro. Detaillierte Informationen, wie die Antragstellung ablaufen wird, sollen demnächst folgen. (AZ)