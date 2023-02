Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Illegale Entsorgung: Wenn der Müll nicht in der Tonne, sondern im Wald landet

Plus Mindestens einmal in der Woche muss illegal abgelagerter Müll in Aichach entsorgt werden. Wie die Stadt, die Polizei und das Landratsamt gegen dieses Problem ankämpfen.

Von Roberta Cojocaru Artikel anhören Shape

Müllsäcke am Waldrand, Reifen auf Wiesenstreifen, Bauschutt im Forst: Immer wieder landet auch im Wittelsbacher Land Abfall dort, wo er nicht hingehört - im Zweifelsfall mit negativen Folgen für die Umwelt. Obwohl es im Landkreis Aichach-Friedberg eine gute Abfallinfrastruktur gibt, taucht das Phänomen der illegalen Müllentsorgung nahezu ständig auf. Das ist kein Kavaliersdelikt. Wer erwischt wird, hat mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen zu rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen