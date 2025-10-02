Alltag, Verkehr, Zukunft: So tickt der Landkreis Aichach-Friedberg

Wie viele Autos fahren und parken in den Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg? Welche Modelle gehören zu den Traumautos der Menschen im Wittelsbacher Land? Wie versüßen sich Pendlerinnen und Pendler die Bahnfahrten? Wie bleiben Seniorinnen und Senioren mobil und autonom – heute und im Jahr 2043? Wie viele Frauen fahren im Wittelsbacher Land eigentlich Motorrad? Wo steckt beim Bau eines Eigenheims viel Einsparpotenzial?

Spartipps für private Bauherren beim Eigenheim, Auto- und Motorradzulassungen und mehr

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Artikel, die im Rahmen unserer Statistik-Serie entstanden sind. Unsere Autorinnen und Autoren haben sich umgehört: bei Menschen, die die medizinische und pflegerische Versorgungslandschaft des Landkreises Aichach-Friedberg von Morgen gestalten und bei Vereinen, die Kindern und Jugendlichen Freizeitangebote unterbreiten und teils noch mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen.

Sie haben Autofahrerinnen und Autofahrer befragt, welche Modelle ihnen als Traumauto in den Sinn kommen und sich bei Pendlerinnen und Pendlern nach Tricks für angenehmere Bahnfahrten umgehört. Ein Motorradfahrer, aktiv beim MC Rehling, erklärt, warum er nach einem Unfall wieder auf die Maschine steigt. Außerdem gibt ein Häuslebauer-Paar aus Mering Tipps, wie Privatpersonen beim Bau eines Eigenheims sparen können. Ein Wohngebäude neu zu bauen, trauen sich in ganz Schwaben nämlich immer weniger private Haushalte — auch wegen der gestiegenen Baukosten.

Wie gelingt gesundes Altern? Wie sieht es bei Vereinen in Aichach-Friedberg aus?

Klicken Sie sich durch die einzelnen Stücke unserer Serie und entdecken Sie das Wittelsbacher Land und seine Bewohnerinnen und Bewohner mit Geschichten, die auf Fakten basieren, aber doch persönlich sind.