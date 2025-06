Integreat-App gibt's jetzt in weiteren Sprachen

Seit drei Jahren bietet die Integreat-App im Landkreis Aichach-Friedberg Neuzugewanderten praktische Unterstützung beim Zurechtfinden im neuen Alltag. Nun wurde das Angebot deutlich erweitert: Ab sofort sind die Inhalte der App in neun weiteren Sprachen verfügbar.

Das Landratsamt teilt mit, dass die App nun auch Urdu, Serbisch, Albanisch, Vietnamesisch, Tigrinya, Polnisch, Spanisch, Französisch und Amharisch „spricht“. Damit erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Sprachen auf insgesamt 17.

Die App stellt der Mitteilung zufolge verlässliche, aktuelle und lokal abgestimmte Informationen rund um Themen wie Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit und Freizeit bereit – alltagsnah, niedrigschwellig und mehrsprachig. Die Inhalte sind auch offline nutzbar. Besonders praktisch: Wichtige aktuelle Hinweise, Terminankündigungen oder kurzfristige Änderungen erreichen die Nutzer direkt per Push-Nachricht auf ihr mobiles Endgerät.

Die Integreat-App zählt monatlich im Schnitt 2200 Klicks

Zielgruppen der App sind insbesondere Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten. Aber auch Ehrenamtliche und Fachkräfte in der Integrationsarbeit profitieren von dem digitalen Informationsangebot. Monatlich zählt die App im Landkreis durchschnittlich 2200 Klicks – ein Zeichen für ihre Relevanz und Alltagstauglichkeit. Im vergangenen Jahr wurde sie 26.465 Mal aufgerufen.

Die Integreat-App ist ein bundesweit etabliertes Instrument, das inzwischen in rund 120 Kommunen eingesetzt wird. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit Städten, Landkreisen und Integrationsakteuren, um die kommunale Integrationsarbeit gezielt zu unterstützen.

Bislang war die Integreat-App im Landkreise neben Deutsch auch in Englisch, Türkisch, Arabisch, Persisch, Rumänisch, Russisch und Ukrainisch verfügbar. Die neuen Sprachen wurden in enger Abstimmung mit der Ausländerbehörde aufgenommen. Abrufbar ist die App im Internet unter https://integreat.app/aichach-friedberg/de, außerdem kann sie in allen gängigen App-Stores heruntergeladen und dann auch offline genutzt werden. (AZ)

Informationen Tanja Staimer und Eva Rösch vom Bildungsbüro des Landratsamts Aichach-Friedberg, 08251/92-4864 oder 08251/92-4862.