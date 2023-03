"Jugend musiziert": Pianistin aus Mering schafft es ins Bundesfinale

Beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" treten elf Musikerinnen und Musiker aus dem Landkreis Aichach-Friedberg an. Für eine Meringerin geht der Traum weiter.

Jedes Jahr spielen bei "Jugend musiziert" junge Musikerinnen und Musiker vor, um die vielversprechendsten Talente Deutschlands zu küren. Wer beim Bundesfinale dabei sein möchte, muss vorab auf Regional- und Landesebene überzeugen. Am vergangenen Wochenende kamen in Passau beim Landeswettbewerb Musik-Talente aus ganz Bayern zusammen, darunter auch elf Musikerinnen und Musiker aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Johanna Henschel aus Mering gelang in Passau der große Coup. Die 20-Jährige hatte sich für den Wettbewerb viel vorgenommen. Henschel konnte die Jury mit ihrem Klavierspiel beeindrucken und gewann nicht nur den ersten Preis in ihrer Altersgruppe, sondern auch eine Weiterleitung zum Bundesfinale, das Ende Mai in Zwickau stattfindet.

Musik-Talente aus dem Wittelsbacher Land auf dem Podium

Für die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg geht es nicht zum Bundeswettbewerb. Es konnten sich aber alle einen Platz auf dem Podium sichern: Philipp Redder und Lennard Herz (beide Jahrgang 2007) aus Aichach landeten am Drumset auf den Plätzen zwei und drei. Elias (2005) und Miriam (2007) Lenz aus Oberwittelsbach wurden als Streicher-Duo in ihrer Altersklasse Dritte, ihrem Bruder Magnus (2011) gelang als Teil eines Violoncello-Duos der zweite Platz.

Katharina (2008) und Helena (2010) Rast aus Obergriesbach erspielten sich mit ihrem Horn-Quartett ebenfalls den zweiten Platz, genauso wie das Streicher-Ensemble um Leopold Helmbrecht (2011) aus Friedberg. Jakob Oberroither (2009) aus Obergriesbach durfte sich am Klavier über einen zweiten Rang in seiner Altersgruppe freuen.