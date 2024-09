Kinderarmut: Wie geht es den Kindern im Landkreis Aichach-Friedberg?

„Mit Kinderrechten in die Zukunft“ – so lautet das Motto des diesjährigen Weltkindertages. Dieser findet alljährlich am 20. September statt und wird heuer, zu seinem 70. Jubiläum, in mehr als 400 Städten und Gemeinden in ganz Deutschland gefeiert. Aber nicht nur dort: Weltweit werden in mehr als 145 Staaten unterschiedliche Veranstaltungen für und mit Kindern auf die Beine gestellt. Auch in Aichach findet am Freitagvormittag eine großen Malaktion am Tandlmarkt anlässlich des international bedeutsamen Tages statt.

Jedes Jahr legen das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland das Motto des Weltkindertages in Deutschland fest. Heuer stellen sie die Forderung an die Politik, sich insbesondere stärker mit den Rechten strukturell benachteiligter Kinder auseinanderzusetzen. Dazu zählen etwa solche aus armutsbetroffenen Haushalten. Laut einer vergangenes Jahr erschienenen Studie der Bertelsmann-Stiftung sind das in Deutschland fast drei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das bedeutet, dass mehr als jedes fünfte deutsche Kind in Armut aufwächst.

So viele Kinder sind im Landkreis Aichach-Friedberg von Armut betroffen

Wie sieht die Situation in der Region Aichach-Friedberg aus? Insgesamt gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg laut dem aktuellen Zensus aus dem Jahr 2022 etwas mehr als 22,000 Kinder, die bis zu 15 Jahre alt sind. Sozialgeld beziehen nach Angaben des Landratsamts Aichach-Friedberg und des Jobcenters Wittelsbacher Land derzeit 808 Kinder unter 15 Jahren. Das bedeutet, dass etwa 4 Prozent der unter 15-Jährigen im Landkreis in Familien lebt, die ihren Lebenserhalt nicht aus eigener Kraft stemmen können und daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Hilfe bekommen die betroffenen Familien auch in anderer Form, unter anderem von gemeinnützigen Einrichtungen wie dem Sozialkaufhaus und der Tafel der Caritas Aichach-Friedberg.

Die Tafel und das Sozialkaufhaus unterstützen Armutsbetroffene in Aichach

Bei der Aichacher Tafel werden Lebensmittel, die in Märkten, Bäckereien und Metzgereien nicht mehr verkauft werden können, von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an armutsbetroffene Menschen weitergegeben. „Jeder Tafelberechtigte kann einmal in der Woche zur Tafel kommen und Lebensmittel abholen“, erklärt Ulrike Herger von der Caritas Aichach-Friedberg. „Aktuell sind in der Aichacher Tafel 450 Personen registriert.“ Darunter befänden sich 150 Kinder unter 14 Jahren.

Im Sozialkaufhaus in Aichach werden verschiedene Waren, von Kleidung über Geschirr bis hin zu Elektrogeräten, für wenig Geld verkauft. „Eine Jeans kostet etwa vier Euro, ein Pulli zwischen drei und fünf Euro“, sagt Carolin Brysch vom Sozialkaufhaus. Die Waren werden von Menschen abgegeben, die keine Verwendung mehr für ihre Sachen haben, und anschließend im Kaufhaus ausgestellt und verkauft. Es sei schwer zu sagen, wie viele armutsbetroffene Kinder in der Einrichtung einkaufen, da diese für alle Menschen offen steht. Brysch erinnert sich aber, dass das Sozialkaufhaus in Zusammenarbeit mit der Sozialberatung der Caritas auch schon in akuten Notfällen zur Stelle war. So wurde beispielsweise eine Frau mit Kindern, die ihr Zuhause verlassen hatten und sich in einer finanziellen Notlage befanden, kostenlos mit Ware aus dem Sozialkaufhaus versorgt.