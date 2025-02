Der Bau neuer Straßen und Radwege, die Sanierung maroder Kanäle, die Erweiterung von Kitas und Schulen – all das wird in immer mehr Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg zum finanziellen Kraftakt. Manche Bürgermeister sehen die Kommunen in ihrer Handlungsfähigkeit gefährdet. Einige müssen wichtige Projekte aufschieben oder zusammenstreichen.

