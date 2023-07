Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Kreis plant mittelfristig Ausbau der Straße von Affing bis Igenhausen

Plus Auf der Kreisstraße AIC4 sind innerhalb eines Jahres bei zwei Unfällen zwischen Affing und Haunswies drei Menschen ums Leben gekommen. Der Landkreis untersucht jetzt einen Abschnitt von sechs Kilometern Länge.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Auf der Kreisstraße AIC4 sind im November 2022 und im Oktober 2021 bei zwei schrecklichen Unfällen innerhalb von nur einem guten Jahr drei Menschen ums Leben gekommen. Beide Unfälle ereigneten sich fast an derselben Stelle etwa 200 Meter vor der Einmündung der Frechholzhauser Straße zwischen Affing und dem Ortsteil Haunswies. Der Landkreis überplant jetzt den kompletten rund sechs Kilometer langen Abschnitt der Straße zwischen Affing und dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen. Der Bauausschuss des Kreistags hat der Untersuchung und der Aufnahme des Projekts ins Investitionsprogramm ab 2024 einhellig zugestimmt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das bedeutet aber nicht, dass dort schon bald die Baumaschinen anrollen und die Straße in einem Zug neu ausgebaut wird. Je nach Ergebnis der Voruntersuchung werden einzelne Teilstücke nach ihrer Dringlichkeit angegangen. Entscheidend für die Umsetzung des Millionenprojekts ist dabei auch, wie sich die Finanzlage des Landkreises Aichach-Friedberg in den nächsten Jahren entwickelt. Die Kreisstraße AIC4 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes. Sie führt insgesamt über zwölf Kilometer von der Einmündung in die AIC1 zwischen dem Aichacher Stadtteil Walchshofen und Inchenhofen über die Staatsstraße 2047 bei Motzenhofen bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2034 zwischen Affing und dem Ortsteil Aulzhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen