Landratsamt Aichach ist radlerfreundlich, verzichtet aber auf Zertifikat

Bereits vor fünf Jahren haben die Grünen einen Antrag im Kreistag gestellt: Das Landratsamt Aichach soll sich als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) zertifizieren lassen. Mittlerweile ist im Hinblick auf Radlerfreundlichkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blauen Palais einiges passiert, wie Ulrike Schmid, beim Sachgebiet Mobilität im Landratsamt für den Radverkehr zuständig, in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses aufzählte. Auf den letzten Schritt – die Zertifizierung der Behörde – verzichtet der Landkreis jetzt aber.

Der Ausschuss beschloss 2019, eine Bestandsanalyse machen zu lassen. Eine Zertifizierung werde angestrebt, hieß es damals. Das EU-weite Siegel vergibt in Deutschland der ADFC. Pro Standort berechnet der bei der Mitarbeiterstärke des Landratsamtes 2200 Euro einmalig für eine Zertifizierung, sowie jährlich 300 Euro für die Logonutzung. Eine Zertifizierung ist drei Jahre gültig, danach ist eine kostenpflichtige Re-Zertifizierung notwendig.

Die für die Zertifizierung vorgeschlagenen Maßnahmen sind in verschiedene Aktionsfelder aufgeteilt. Die reichen von der Teilnahme an Fahrradkampagnen (Stadtradeln, Mit dem Rad zur Arbeit), Belohnung für Radfahrer über sogenannte EcoPoints, Radtouren im Rahmen des Betriebsausflugs, Fahrrad-Leasing, Dienstfahrräder, Jobticket, Möglichkeit zur Fahrradreparatur, Qualität und Anzahl der Fahrradabstellmöglichkeiten, Fahrradservice-Station (die ist am Amt kurz vor der Fertigstellung) bis hin zu Duschen.

Verwaltung empfiehlt, das Geld in Verbesserungen zu investieren

Einen Großteil der Anforderungen erfüllt das Amt bereits. Die Verwaltung schlug jetzt vor, weitere Verbesserungen im Sinne der Fahrradfreundlichkeit anzustreben und umzusetzen, gleichzeitig aber auf eine Zertifizierung durch den ADFC zu verzichten. Begründung: Mit den finanziellen Mitteln, die für die Zertifizierung und die notwendigen Rezertifizierungen anfallen würden, könnten konkrete Verbesserungen für die Fahrrad fahrenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgesetzt werden.

Marion Brülls (Grüne) lobte die Fortschritte am Landratsamt und sprach sich dennoch für eine Zertifizierung aus. Der Kreis werde so als Arbeitgeber attraktiver und komme seiner Vorbildfunktion für eine emissionsfreie Mobilität, Mitarbeitergesundheit und Umweltschutz nach. Die Mehrheit im Kreisausschuss folgte aber dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die Zertifizierung sei eine Plakette, bringe der Belegschaft aber nichts, begründete Peter Tomaschko (CSU).