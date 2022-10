Leseraufruf: Wer schnitzt den schönsten Kürbis in Aichach-Friedberg?

Wir suchen den schönsten geschnitzten Kürbis aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Schicken Sie uns dazu Ihr bestes Bild und stimmen Sie beim Leservoting ab.

Ob im Laden oder am Straßenrand, ob klein oder groß, kinderleicht oder so schwer wie ein Medizinball – es gibt sie überall und in allen möglichen Formen. Die Rede ist von Kürbissen. Für die einen ist eine Hokkaido-Kürbissuppe im Herbst nicht wegzudenken, die anderen dekorieren ihre Wohnung mit den bunten Zierkürbissen herbstlich ein. Doch eines lässt Kinderherzen besonders schnell schlagen: den Kürbis zu schnitzen. Es macht nicht nur einen riesigen Spaß, dem Kürbis ein freches Gesicht zu zaubern, sondern gehört für viele zu Halloween dazu. Der eine Kürbis lächelt freundlich, der andere hingegen wirft einem einen gruseligen Blick zu. Doch wer hat den schönsten geschnitzten Kürbis im ganzen Land(kreis Aichach-Friedberg)? Das wollen wir mit Ihrer Hilfe herausfinden.

So funktioniert die Kürbisfoto-Aktion

Wir möchten den schönsten Kürbis unserer Leserinnen und Leser im Landkreis Aichach-Friedberg finden. Schicken Sie uns dazu ein besonders lustiges, gruseliges oder kreatives Bild von Ihrem geschnitzten Kürbis in möglichst hoher Auflösung zu. Anschließend werden bei einem Bildervoting die schönsten Bilder ermittelt.