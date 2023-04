Aichach-Friedberg

Lichter an Kirchen und öffentlichen Bauten im Landkreis bleiben weiter aus

Bis zum Sommer 2022 beleuchtete Aichach historische Gebäude und die Stadttore, so wie hier das Obere Tor, in den Abendstunden. Um Energie zu sparen, wurde die Illuminierung beendet.

Plus Aus Angst vor Energieknappheit beschloss der Bund eine Einsparverordnung. Sie läuft am Samstag aus. Doch Gemeinden und Pfarreien in Aichach-Friedberg machen weiter.

Keine Beleuchtung öffentlicher Baudenkmäler mehr. Maximal 19 Grad an öffentlichen Arbeitsstätten. Um der befürchteten Notlage bei der Energieversorgung vorzubeugen, beschloss die Bundesregierung im vergangenen Jahr diverse Energiesparmaßnahmen. Sie laufen an diesem Wochenende aus. Doch manche Kommunen und Pfarreien im Landkreis machen weiter.

Bereits im Juli 2022 beendete die Stadt Aichach die abendliche Beleuchtung historischer Gebäude - anderthalb Monate, bevor die Energiesparverordnung des Bundes in Kraft trat. Obwohl diese nur bis zu diesem Samstag gilt, will die Stadt nicht zum vorherigen Modus zurückkehren.

