Maibaum-Aktionen: Endlich geht es wieder hoch hinauf in Aichach-Friedberg

Nach der Corona-Pause kehrt die Tradition zurück: An vielen Orten im Wittelsbacher Land werden wieder Maibäume aufgestellt. Wann und wie in den Dörfern gefeiert wird.

Kerzengerade ragt sein Haupt in den Himmel. Nie verliert er seine Haltung - ob es regnet oder schneit oder ein stürmischer Wind um seinen schlanken Körper pfeift. Am Sonntag, 1. Mai, und vereinzelt schon am Samstag, 30. April, werden in vielen Dörfern wieder Maibäume in die Höhe gewuchtet.

Wissenswertes über die Tradition des Maibaums 1 / 9 Zurück Vorwärts Aufstellen: Traditionell wird der Maibaum von Hand mithilfe von gestaffelt langen Stangen (Schwalben) aufgestellt. Es wird aber oftmals auch technische Hilfe (zum Beispiel Autokran, Gabelstapler, Traktoren, Winden) in Anspruch genommen.

Brauchtum: Das Aufstellen eines bis auf den Wipfelbuschen entasteten und entrindeten, mit Kränzen und Bändern behangenen Maibaums bürgerte sich seit dem 16. Jahrhundert in Bayern ein. Erst im 18. Jahrhundert bildete sich die besonders für Oberbayern typische Form des bis zu 40 Meter hohen Maibaumes heraus, der auf mehreren Querleisten ausgeschnittene und bemalte Bildzeichen der Gewerbe oder seltener der wichtigen Baulichkeiten des Dorfes zeigt.

Erste Erwähnung: Das erste schriftliche Zeugnis über einen Maibaum stammt nicht etwa aus Bayern, sondern ist ein Ratsprotokoll aus dem Jahr 1224 aus der niederrheinischen Stadt Aachen.

Höhe: Wichtig im Vergleich mit den Nachbarorten ist die Höhe des Baumes. Teilweise ragen sie bis zu 40 Meter in die Höhe. In der Regel haben die Maibäume eine Länge zwischen 25 und 35 Metern.

Kranz: Kränze werden gewöhnlich an Bändern aufgehängt, schweben rings um den Stamm und sind ihrerseits oft mit flatternden Bändern in den Landesfarben geziert. Aus dem gleichen Material wie die Kränze werden die Girlanden gefertigt.

Nachtwache: Wichtig, vor allem in der Nacht zum 1. Mai. Wird der Baum nicht bewacht, dürfen Diebe ihn entführen. Das Maibaume-Stehlen ist ein oft ausgeübter Brauch.

Rauten: Die weiß-blauen Rauten aus dem bayerischen Wappen finden sich auf vielen Maibäumen.

Schandbaum: Scheitern nach einem Diebstahl die Verhandlungen und wird der Baum nicht ausgelöst, stellen ihn die neuen Besitzer als Schandmal für den Nachbarn auf.

Zunftzeichen: Auf ihnen werden die im Ort ansässigen Gewerbe und Betriebe dargestellt. Das Wappen der aufstellenden Vereine ist ebenfalls oft am Baum zu sehen.

Adelzhausen: Die Landjugend veranstaltet das Fest am Sonntag. Ab 9.30 Uhr spielt am Bürgerhaus Blasmusik, dann wird der Baum aufgestellt. Für Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Barbetrieb ist gesorgt.

Affing-Anwalting: Die Feuerwehr stellt den Maibaum am Samstag auf. Das geschieht ab 17 Uhr mithilfe eines Krans. Anschließend wird in der Fahrzeughalle gefeiert. Für Bewirtung ist gesorgt.

Die Feuerwehr stellt den Maibaum am Samstag auf. Das geschieht ab 17 Uhr mithilfe eines Krans. Anschließend wird in der Fahrzeughalle gefeiert. Für Bewirtung ist gesorgt. Affing-Mühlhausen: Es gibt keinen neuen Maibaum, doch der Katholische Burschen- und Madlverein Mühlhausen-Aulzhausen veranstaltet ein zweitägiges Maifest. Am Samstag spielt get that zum Tanz in den Mai auf. Um 17.30 Uhr ist Fassanstich. Beim Maibaumfest am Sonntag ab 11.30 Uhr tritt Gaudi 2u auf.

Affing-Haunswies: In Haunswies stellt der Maibaumverein am Sonntag um 10.30 Uhr einen Maibaum auf. Anschließend ist Bierzeltbetrieb mit Mittagessen, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Der Musikverein spielt auf.

Acht Maibaum-Aktionen alleine in Aichach

Aichach: Der Luftsportverein feiert am 1. Mai ab 10 Uhr ein kleines Flugplatzfest. Um 13.30 Uhr wird ein kleiner Maibaum aufgestellt.

Der Luftsportverein feiert am 1. Mai ab 10 Uhr ein kleines Flugplatzfest. Um 13.30 Uhr wird ein kleiner Maibaum aufgestellt. Aichach-Ecknach: VfL, Feuerwehr, Burschenverein, Krieger- und Soldatenverein und Schützen organisieren das Fest am Sonntag in Ecknach. Um 9 Uhr ist Gottesdienst, dann wird der Baum aufgestellt. Ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch, 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr ist Barbetrieb.

Aichach-Gallenbach: In Gallenbach stellt die Feuerwehr den Maibaum wegen der Erstkommunion erst am Sonntag, 15. Mai, auf - ab 11 Uhr, voraussichtlich mit einem Bagger. Danach ist Dorffest mit Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.

In Gallenbach stellt die Feuerwehr den Maibaum wegen der Erstkommunion erst am Sonntag, 15. Mai, auf - ab 11 Uhr, voraussichtlich mit einem Bagger. Danach ist Dorffest mit Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Aichach-Griesbeckerzell: Die Zeller Vereine feiern ohne neuen Maibaum, aber mit "Moala". Beginn ist um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr tanzen die Kindergartenkinder, gegen 17 Uhr ist Ausklang mit einer Brotzeit.

Aichach-Oberbernbach: In Oberbernbach wird am Samstag ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen gefeiert. Um 16.30 Uhr wird der Maibaum gesegnet, ab 17 Uhr per Kran aufgestellt. Fürs Abendessen sorgt der Boandl-Bräu, ab 19.30 Uhr ist die Bar geöffnet. Aichachs Stadtmusikanten spielen.

In Oberbernbach wird am Samstag ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen gefeiert. Um 16.30 Uhr wird der Maibaum gesegnet, ab 17 Uhr per Kran aufgestellt. Fürs Abendessen sorgt der Boandl-Bräu, ab 19.30 Uhr ist die Bar geöffnet. Aichachs Stadtmusikanten spielen. Aichach-Sulzbach: Die Feuerwehr Sulzbach veranstaltet am Sonntag am Feuerwehrhaus ein Maifest. Ab 10 Uhr ist Weißwurstfrühstück, um 11.45 Uhr wird der Baum gesegnet, ab 12 Uhr per Kran aufgestellt. Es gibt Kaffee und Kuchen, der alte Baum wird versteigert. Es spielt der Musikverein Obergriesbach.

Aichach-Untergriesbach: Die Griesbacher Grillgemeinschaft stellt am Sonntag um 9.45 Uhr den Maibaum per Hand auf. Ein Oldtimerbulldog, begleitet von den Paartaler Musikanten, bringt den Baum. Für Bewirtung ist gesorgt, bei Regen im beheizten Zelt.

Aichach-Untermauerbach: Die Feuerwehr Mauerbach stellt am Sonntag, 1. Mai, ab circa 11 Uhr einen Maibaum auf. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen.

2021 gab es in Aichach nur einen großen Maibaum: in Oberwittelsbach. Das ist dieses Jahr anders. Foto: Dieter Saliger (Archivbild)

Aindling-Gaulzhofen: Die Spätheimkehrer veranstalten das Maibaumfest. Der Baum wird ab 9.30 Uhr per Kran aufgestellt. Es spielen die Blasmusiker aus Aindling auf. Es gibt ein Weißwurstfrühstück, mittags wird gegrillt.

Aindling-Pichl: In Pichl stellen der Stopselclub Eisingersdorf und die Feuerwehr Pichl-Binnenbach einen Maibaum auf. Um 10 Uhr ist Gottesdienst im Zelt, dann wird der Baum geweiht und ab 11 Uhr mit einem Kran aufgestellt. Es gibt Mittagessen, Kaffee und Kuchen, später Brotzeiten.

In Pichl stellen der Stopselclub Eisingersdorf und die Feuerwehr Pichl-Binnenbach einen Maibaum auf. Um 10 Uhr ist Gottesdienst im Zelt, dann wird der Baum geweiht und ab 11 Uhr mit einem Kran aufgestellt. Es gibt Mittagessen, Kaffee und Kuchen, später Brotzeiten. Baar: Die Feuerwehr sorgt für einen neuen Maibaum. Ab 14.30 Uhr wird bewirtet, der Baum wird ab 15 Uhr mithilfe eines Schleppers aufgestellt. Dann wird gemeinsam gefeiert.

Dasing-Lindl: In Lindl gibt es am Sonntag ab 11 Uhr eine Maibaumfeier. Dabei wird der Maibaum aufgestellt, danach laden die Organisatoren zu gemütlichem Beisammensein ein.

Dasing-Rieden: Der Maibaum in Rieden wird bereits am Samstag, 30. April, aufgestellt. Beginn ist um 14 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Insgesamt 30 Maibäume werden 2022 in Aichach-Friedberg aufgestellt

Friedberg-Paar-Harthausen: In Harthausen beginnt am Sonntag um 11 Uhr die Maifeier. Ab 13 Uhr wird der Baum vom Burschenverein Paar-Harthausen am Oxenweg aufgestellt, den ganzen Nachmittag wird buntes Programm geboten.

Friedberg-Derching: Am 1. Mai um 10 Uhr wird der Derchinger Maibaum aufgestellt. Alle Bürger sind eingeladen, an der Maifeier am Dorfplatz teilzunehmen.

Am 1. Mai um 10 Uhr wird der Derchinger Maibaum aufgestellt. Alle Bürger sind eingeladen, an der Maifeier am Dorfplatz teilzunehmen. Friedberg-Wulfertshausen: Am Feuerwehrhaus in Wulfertshausen wird am Sonntag um 10 Uhr der Baum aufgestellt, es folgt eine Feier.

Hollenbach-Motzenhofen: Der Bürgerverein begeht sein 50-jähriges Bestehen am Samstag mit einem Tanz in den Mai ab 19 Uhr. Der Maibaum wird am Sonntag gegen 13.30 Uhr aufgestellt. Ab 11 Uhr ist für die Bewirtung gesorgt. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Ponyreiten.

Der Bürgerverein begeht sein 50-jähriges Bestehen am Samstag mit einem Tanz in den Mai ab 19 Uhr. Der Maibaum wird am Sonntag gegen 13.30 Uhr aufgestellt. Ab 11 Uhr ist für die Bewirtung gesorgt. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Ponyreiten. Inchenhofen-Sainbach: Die Maifeier am Sonntag ab 11 Uhr wird organisiert von der Feuerwehr Sainbach. Ab 11.30 Uhr ist Mittagessen. Die Segnung findet um 13.30 Uhr statt, danach wird der Baum aufgestellt. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit.

In Mering gab es etwa 2020 trotz Corona einen Maibaum. Foto: Heike John (Archivbild)

Kissing: Um 14 Uhr beginnt die Kissinger Maibaumfeier am Krautgartenweg, auch hier ist einiges geplant.

Um 14 Uhr beginnt die Kissinger Maibaumfeier am Krautgartenweg, auch hier ist einiges geplant. Kühbach-Großhausen: In Großhausen wird am Samstag ab 15.30 Uhr ein Maibaum aufgestellt - mit Tanz in den Mai.

Merching: In Merching teilt sich das Programm auf zwei Tage auf: Am Samstag um 17 Uhr wird an der Schulstraße 12 der Baum aufgestellt, am 1. Mai um 10 Uhr beginnt das Fest.

In Merching teilt sich das Programm auf zwei Tage auf: Am Samstag um 17 Uhr wird an der Schulstraße 12 der Baum aufgestellt, am 1. Mai um 10 Uhr beginnt das Fest. Mering: Sonntag um 11 Uhr findet am Meringer Marktplatz eine große Feier statt. Mering hatte eine Weile keinen Baum, als er 2020 aufgestellt werden konnte, durfte wegen der Pandemie nicht gefeiert werden. Das ist jetzt erstmals möglich.

Pöttmes-Grimolzhausen: Der Burschenverein stellt den Maibaum am Sonntag ab 14 Uhr mithilfe eines Krans auf. Anschließend ist gemütliches Beisammensein.

Der Burschenverein stellt den Maibaum am Sonntag ab 14 Uhr mithilfe eines Krans auf. Anschließend ist gemütliches Beisammensein. Ried: An der Rieder Steberhalle wird am 1. Mai um 10 Uhr der Baum aufgestellt, beim anschließenden Maifest kann dann gefeiert werden.

Schiltberg-Allenberg: Gartenbauverein, Feuerwehr und Schützenverein Freischütz stellen den Maibaum am Sonntag ab 11 Uhr mittels Kran auf. Danach wird der Baum gesegnet. Anschließend gibt es Mittagessen, später Kaffee und Kuchen.

Gartenbauverein, Feuerwehr und Schützenverein Freischütz stellen den Maibaum am Sonntag ab 11 Uhr mittels Kran auf. Danach wird der Baum gesegnet. Anschließend gibt es Mittagessen, später Kaffee und Kuchen. Schiltberg-Gundertshausen: Die Dorfgemeinschaft stellt am Sonntag ab 10 Uhr mithilfe eines Baggers am Woidlhaus einen Maibaum auf. Nach der Segnung gegen 10.30 Uhr wird gefeiert. Es gibt Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Sielenbach: Nach einem Gottesdienst um 8.45 Uhr mit anschließender Segnung stellt der Burschenverein am Sonntag um 10 Uhr einen neuen Maibaum per Autokran auf dem Dorfplatz auf. Anschließend gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Todtenweis: Landjugend und Feuerwehr stellen einen Maibaum am Sonntag auf. Beginn ist um 10 Uhr mit Gottesdienst und Weihe. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ab 13.30 Uhr wird der Baum per Hand aufgestellt. Danach gibt es Kaffee und Kuchen und anschließend Barausschank. (AZ)

Unsere Auflistung der Maibaumfeiern erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer vorbehalten.

