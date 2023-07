Mehr Tempo 30 innerorts? Hoffnung bei Gemeinden im Landkreis wächst

Plus Vier Gemeinden aus dem Landkreis Aichach-Friedberg setzen sich in einer bundesweiten Initiative für mehr Tempo 30 innerorts ein. Nun rückt das Ziel offenbar näher.

Mehr Tempo 30 innerorts – dafür setzt sich seit Jahren eine bundesweite Initiative ein, der auch vier Gemeinden aus dem Landkreis Aichach-Friedberg angehören. Sie fordern mehr Entscheidungsfreiheit für Kommunen an neuralgischen Stellen im Straßenverkehr. Nun steigt ihre Hoffnung auf Erfolg. Denn das Bundeskabinett hat entsprechenden Reformplänen für das Straßenverkehrsgesetz aus dem Verkehrsministerium zugestimmt. Die Kommunen haben bereits mehrere Straßen im Blick, an denen sie den Verkehr gerne etwas ausbremsen würden.

Vor zwei Jahren gehörte Augsburg zu den Gründungsmitgliedern der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit". Aus dem Wittelsbacher Land traten seitdem Mering, Kissing, Merching und Pöttmes bei. Friedberg unterstützt die Initiative, ist allerdings kein Mitglied. In Aichach hat die Grüne Stadtratsfraktion beantragt, dass die Stadt Aichach der Initiative beitreten soll. Die Entscheidung im Gremium steht noch aus. Die Mitgliederzahl der Initiative wächst rasant: Allein in den vergangenen vier Monaten stieg sie von mehr als 350 auf inzwischen über 800.