Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Nach dem Corona-Hoch schrumpfen die Umsätze für Biolebensmittel

Plus Zum ersten Mal verzeichnet der Biomarkt einen Umsatzrückgang. Was zwei Biohändler aus Aichach dazu sagen und wie sie mit den gestiegenen Kosten umgehen.

Von Roberta Cojocaru

Der Biomarkt gehörte in der Corona-Pandemie zu den Krisengewinnern. Das hat auch der Biolandhof Kreppold in Wilpersberg (Stadt Aichach) in seinem Hofladen gespürt. Theresia Kreppold berichtet von einem Corona-Boom. Der ist jetzt aber vorbei. Der Deutsche Bauernverband meldet: "Der deutsche Ökomarkt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte." Der Umsatz sei demnach von Januar bis Oktober 2022 um 4,1 Prozent gesunken. Die anhaltende Inflation wirkt sich sowohl auf die Lebensmittelpreise als auch auf das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher aus – auch im Landkreis Aichach Friedberg. Theresia Kreppold, Carlos Santos vom Bioladen Naturkost Querbeet und Sandra Ledermüller von der Öko-Modellreion Schwaben erzählen von ihren Erfahrungen.

