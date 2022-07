Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Nachhaltig und ökologisch: Realschul-Sanierung in Aichach kostet 17,5 Millionen Euro

So soll der Erweiterungsbau der Wittelsbacher-Realschule in Aichach nach der Sanierung ab Mitte 2025 aussehen.

Plus Die Sanierung des rund 50 Jahre alten Anbaus an die Wittelsbacher-Realschule in Aichach wird noch mal teurer. Mitte 2023 soll der Bau starten und zwei Jahre dauern.

Von Christian Lichtenstern

Wenn in den verschiedenen Gremien des Kreistags derzeit bei Sitzungen ein Tagesordnungspunkt mit einem aktuellen Bauprojekt des Wittelsbacher Landes aufgerufen wird, dann gibt es in der Regel diverse Neuigkeiten, Details, Ergänzungen, Vergaben von Gewerken und Nachträge und sozusagen eine Konstante: Es wird fast immer deutlich teurer. Einige Millionen mehr für die Erweiterung der Beruflichen Oberschule in Friedberg, die Sanierung des WC-Traktes in Mering oder den Ausbau für die neue Technikschule am Berufsschulstandort in Friedberg. Auch die seit Jahren diskutierte Sanierung des Anbaus an die Wittelsbacher-Realschule in Aichach tanzt da nicht aus der Reihe.

