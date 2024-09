Nachtflohmarkt und Theater bei der „Langen Nacht der Demokratie“

Die „Lange Nacht der Demokratie“ wird am Mittwoch, 2. Oktober, vom Landkreis Aichach-Friedberg veranstaltet. In Aichach, Friedberg und Mering sind einige Veranstaltungen geplant, die sich auf abwechslungsreiche Weise mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen.

In Aichach findet die „Lange Nacht der Demokratie“ im Jugendzentrum statt. Dort können Besucherinnen und Besucher auf einem Nachtflohmarkt stöbern oder an einem politischen Speed-Dating sowie einem Graffiti-Workshop teilnehmen. Der Abend wird durch Live-Auftritte verschiedener Musiker klangvoll untermalt. Zudem können Interessierte die Ausstellung „Ein bisschen Zuhause in Aichach“, die bereits im April im Familienstützpunkt in der Caritas Aichach gezeigt wurde, besuchen.

Im Wittelsbacher Schloss in Friedberg wird unter anderem das Theaterstück „Sophie Scholl – Innere Bilder“ aufgeführt, das Einblicke in das Leben der bedeutenden NS-Widerstandskämpferin gewährt. Etwas fröhlicher soll der anschließende „Democracy-Slam“ ausfallen. Daneben sind einige Workshops und Ausstellungen geplant. Am Ende des Abends steht schließlich ein entspanntes und heiteres Ukulele-Mitmachkonzert auf dem Programm.

Die Bücherei Mering empfängt zur „Langen Nacht der Demokratie“ die Improtheatergruppe „Lafallot“, die eine Mischung aus ernsten und humorvollen Beiträgen zum Thema Demokratie inszeniert. Ein Konzert und ein Vortrag runden den Abend in Mering ab.

Die Aktion wird im Landkreis von den lokalen Bündnissen „Aichach bleibt bunt“, „Demokratiebündnis Friedberg“ und „Mering ist bunt“ in Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Landratsamts und der Volkshochschule Aichach-Friedberg organisiert. Die „Lange Nacht der Demokratie“ richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen ist kostenlos. In Friedberg wird um Anmeldung unter www.eveeno.com/lndd_friedberg gebeten.