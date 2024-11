Nächste Woche werden landwirtschaftliche Folien gesammelt

Im November sammelt der Landkreis Aichach-Friedberg in Zusammenarbeit mit der Initative ER-DE Recycling und dem Bayerischen Bauernverband landwirtschaftliche Folien. Abgegeben werden können einer Mitteilung zufolge alle Arten von Folien wie Siloabdeckfolien, Gewächshausfolien (glatt, ohne Gittergewebe), Beetabdeckfolien, Stretchfolien von Ballen, Schrumpffolien oder Spargelfolien (ohne Rollenkern, Sandtaschen entleert).

Um die stoffliche Wiederverwertung zu gewährleisten, müssen die Folien dem Landratsamt zufolge wie immer absolut besenrein, frei von Fremdstoffen, trocken sowie gebündelt angeliefert werden. Folienbündel, die gemischt mit Netzen, Bindegarnen oder Ähnlichem angeliefert werden oder UV-geschädigt beziehungsweise zu stark verschmutzt angeliefert werden, können nur zur thermischen Verwertung zum höheren Preis angenommen werden.

Die Bündel müssen nach dem Abkippen vom Anliefernden aufgeschnitten werden, um sicherzustellen, ob eine stoffliche Verwertung möglich ist. Die Vorsortierung, Sammlung und Anlieferung sollte in bewährter Form auf Ortsverbandsebene erfolgen, so das Landratsamt. Betriebe mit großen Mengen können ihre Folien direkt bei der Firma Gigler in den Niederlassungen in Schrobenhausen und Augsburg entsorgen.

Die Folien können abgegeben werden in der Woche vom Montag, 11. November, bis Freitag, 15. November, jeweils von 7 bis 11.30 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr bei der Gigler GmbH, Gollingkreuter Weg 13, 86529 Schrobenhausen oder bei der Gigler GmbH, Bozener Str. 14, 86165 Augsburg.

Gesetzlich ist der Vorrang der stofflichen gegenüber der thermischen Verwertung festgelegt. Deshalb bittet das Landratsamt, möglichst viele Folien so sauber und so sortiert anzuliefern, dass sie stofflich verwertet werden können. Die Annahme von Restmüll ist bei der Foliensammlung ausgeschlossen. Dieser wird direkt mit der Gigler GmbH abgerechnet.

Bei der Firma besteht die Möglichkeit zur Verwiegung. Falls möglich, sollte die stoffliche und thermische Verwertungsware auf getrennten Hängern angeliefert werden. Die Annahmemenge ist auf vier Tonnen pro Anlieferer begrenzt. Die stoffliche Verwertung kostet 0,13 Euro pro Kilo, die thermische 0,20 Euro pro Kilo und Kleingewichte eine Mindestgebühr von 4,50 Euro – alle Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer.

Die Bezahlung erfolgt per Einzugsverfahren vom Konto des Anliefernden. Bei der Abgabe der Folien ist daher die Bankverbindung mitzuteilen. Es sollte ein ausgefüllter Abbuchungsauftrag bei der Anlieferung mitgebracht werden. Das Formular ist auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de hinterlegt. Nach Abschluss der Aktion werden die Kosten gemäß angelieferter Menge umgelegt.

Ansprechpartner für die Foliensammlung im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Abfallberatung am Landratsamt, Telefon 08251/92-3420, und der Bayerische Bauernverband, Telefon 0821/50228-113 oder -115. (AZ)