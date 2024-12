Neue Wege in der Suchtberatung: Damit Betroffene noch besser Hilfe finden

Um Menschen mit Suchterkrankungen und deren Angehörige bestmöglich zu unterstützen, intensivieren das Landratsamt Aichach-Friedberg und die Suchtfachambulanz Aichach des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg ihre Zusammenarbeit. Ziel ist es laut einer Mitteilung, gemeinsam Wege aus der Abhängigkeit aufzuzeigen, umfassende Beratungsangebote bereitzustellen und Präventionsmaßnahmen zu fördern.

Als Teil der gemeinsamen Arbeit organisierte die Suchtfachambulanz einen Spaziergang für die bestehende Frauengruppe, die von Sucht oder problematischem Konsum betroffen sind. Dabei wurden Achtsamkeits- und Entspannungsübungen eingebaut, die die Selbstwahrnehmung und die Selbstbestimmung stärken sollen. Marta Budna-Lamla, Leitung der Suchtfachambulanz Aichach, erklärt: „Die Teilnehmerinnen lernen, ihre Emotionen wahrzunehmen und ihre Selbstregulation zu fördern.“ Die Suchtfachambulanz sei eine Beratungsstelle. Mit den offenen Gruppen „geben wir Betroffenen den Raum, um über ihre Themen zu sprechen“. Es gehe dabei darum, zu motivieren und zu unterstützen, sich Schritt für Schritt mit der eigene Problematik auseinanderzusetzen.

Mit dieser Initiative wollen die Partner ein klares Zeichen setzen. „Prävention, Information und Netzwerkarbeit sind zentrale Elemente, um Menschen mit Suchterkrankungen auf ihrem Weg zu begleiten und nachhaltige Lösungen zu fördern“, heißt es in der Mitteilung.

Das Landratsamt ergänzt diese Arbeit durch seine Aufgaben im Öffentlichen Gesundheitsdienst. So arbeiten der psychosoziale Dienst, besetzt durch Arif Ridvan Kökten, und das Gesundheitsamt immer wieder zusammen, um Menschen mit Suchterkrankungen und Angehörigen weiterzuhelfen. Dabei besteht die Vernetzung zur Suchtfachambulanz, die die betroffenen Menschen durch entsprechende Beratungs- und Selbsthilfegruppen langfristig unterstützen kann. Gemeinsam mit der Gesundheitsregion plus, die als Netzwerkstelle für Prävention und Gesundheitsförderung agiert, werde ein umfassendes Angebot geschaffen, das sich sowohl an Betroffene als auch an die Gesellschaft richte, so die Mitteilung.

Die Suchtfachambulanz unterstützt bei Abhängigkeiten wie Alkohol, Drogen, Nikotin, Essstörungen und Verhaltenssüchten. Auch Angehörige und Bezugspersonen erhalten hier Beratung. Neben Gesprächen vermittelt die Ambulanz in Behandlungen wie Entgiftung oder Selbsthilfegruppen. (AZ)

Kontakt: Die Suchtfachambulanz ist unter 08251/8864280 oder suchtfachambulanz.aichach@caritas-augsburg.de erreichbar.