Aichach-Friedberg

Warum Kassenpatienten das MRT am Krankenhaus Aichach nicht nutzen dürfen

Plus Am Aichacher Krankenhaus gibt es ein MRT-Gerät, das stationär behandelten Patienten und Privatversicherten vorbehalten ist. Ein Meringer scheitert damit, das zu ändern.

Von Nicole Simüller

Wer eine Verletzung an Muskeln, Bändern oder Sehnen hat, eine Untersuchung des Rückens oder des Knies benötigt, wird vom Arzt häufig zur Magnetresonanztomografie (MRT) geschickt. Doch wer im Landkreis Aichach-Friedberg wohnt und in die Röhre muss, braucht vor allem eines: Geduld. Wartezeiten von zwei Wochen oder mehr sind normal, bis eine radiologische Praxis im oder außerhalb des Landkreises einen Termin frei hat. Dabei gibt es im Aichacher Krankenhaus ein MRT-Gerät.

Doch das steht vor allem Patientinnen und Patienten zur Verfügung, die stationär an den Kliniken an der Paar behandelt werden. Ebenso Notfall-Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Gesetzlich Versicherte hingegen, die zum Beispiel mit einer Sportverletzung in die Notaufnahme von Aichach oder Friedberg kommen, müssen sich nach der notärztlichen Erstversorgung selbst um einen Termin in einer externen radiologischen Praxis bemühen. Im Gegensatz dazu erhalten Privatversicherte auch eine ambulante MRT-Untersuchung. Diese wird ihnen anschließend in Rechnung gestellt.

