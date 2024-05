Die schönsten Open-Air-Feste 2024 in Aichach-Friedberg auf einen Blick

Open-Air-Kino in Friedberg: Nach dem Wetter-Pech 2023 klappt es heuer hoffentlich mit den Friedberger Kinotagen auf dem Marienplatz. Geplant sind Vorführungen am 30. und 31. Juli sowie 1. August bei Einbruch der Dämmerung. Der Eintritt ist frei, was gezeigt wird, steht noch nicht fest.