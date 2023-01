Aichach-Friedberg

Pandemie und Alkohol: Jugendliche trinken noch, aber nicht mehr bis zum Rausch

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen während der Pandemie deutlich weniger jugendliche Rauschtrinker in die Klinik als in den vorherigen Jahren.

Plus 2021 kamen in Bayern weniger Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs in die Klinik. Getrunken wird aber weiterhin, wie die Erfahrung etwa im Juze in Aichach zeigt.

Von Roberta Cojocaru

Ein 19-Jähriger und seine Freunde waren eigentlich da, um in tropischer Atmosphäre gemeinsam mit 2000 Gästen auf der Beach-Party in Sielenbach zu feiern. Doch als der - zu diesem Zeitpunkt bereits betrunkene - Jugendliche verschwand, machten sich seine Freunde Sorgen und alarmierten die Polizei. Zwar blieb der Gesuchte unversehrt, doch das kann auch anders ausgehen. Immer wieder landen Kinder und junge Erwachsene im Krankenhaus, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen jedoch, dass es während der Pandemie deutlich weniger jugendliche Rauschtrinker gab. Wie es um den Alkoholkonsum bei Jugendlichen im Landkreis Aichach-Friedberg steht, erklären das Bayerische Rote Kreuz, die Caritas und eine Jugendsozialarbeiterin aus Aichach.

