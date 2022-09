Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

So geht es dem Paar aus Aichach-Friedberg nach der Pilzvergiftung

Einer der bekanntesten Vertreter der Giftpilze dürfte der Fliegenpilz sein. Doch nicht jeder giftige Pilz ist so leicht erkennbar. Ein Paar aus dem Wittelsbacher Land hatte giftige Knollenblätterpilze mit Champignons verwechselt und gegessen. Nun liegen beide mit starken Vergiftungen auf der Intensivstation.

Plus Ein Paar aus dem Landkreis wurde aufgrund einer Pilzvergiftung auf die Intensivstation verlegt. Laut einem Aichacher Mediziner droht beiden eine Lebertransplantation.

Von Lara Voelter

Am Dienstagmorgen musste es im Aichacher Krankenhaus besonders schnell gehen: Ein Paar aus dem nördlichen Landkreis hatte versehentlich giftige Knollenblätterpilze gegessen, was zu einer schweren Vergiftung führte. Die 40 Jahre alte Frau und ihr zehn Jahre älterer Mann wurden umgehend auf die Intensivstationen von Münchner Kliniken verlegt. Laut dem ärztlichen Leiter der Kliniken an der Paar, Christian Stoll, sind beide Patienten aktuell stabil.

