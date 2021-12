Aichach-Friedberg

vor 8 Min.

Schiltberg steht nach überraschendem Tod des Bürgermeisters unter Schock

Plus Der Schiltberger Bürgermeister Fabian Streit ist am Donnerstagabend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Die Gemeinde steht unter Schock, die Anteilnahme ist groß.

Von Claudia Bammer

Die Gemeinde Schiltberg steht unter Schock: Bürgermeister Fabian Streit ist am Donnerstagabend nach kurzer, schwerer Krankheit in der Augsburger Uniklinik gestorben. Seit dem 6. Dezember war er im Krankenhaus. Der Rapperzeller wurde nur 54 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Doris und zwei erwachsene Söhne. Streit war seit Mai 2020 Bürgermeister der Weilachtalgemeinde. Zuvor war er sechs Jahre lang Dritter Bürgermeister und gehörte schon 20 Jahre lang dem Gemeinderat an.

