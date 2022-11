Sie haben abgestimmt: Der Mumien-Kürbis ist der gruseligste von allen

Leserinnen und Leser aus Aichach-Friedberg haben uns ihre Kürbisbilder gesendet und fleißig abgestimmt: Sylvia Allesch holt den ersten Platz nach Motzenhofen.

Mit dem Ende des Oktobers kündigt sich nun nicht nur der Winter langsam an, auch die Kürbissaison neigt sich ihrem Ende zu. Am letzten Tag des vergangenen Monats haben all die grusligen Kürbisse, die mühevoll geschnitzt wurden, ihren Höhepunkt erlebt: In der Nacht an Halloween erstrahlten sie vor den Häusern und sorgten mit ihren angsteinflößenden Fratzen für einen kleinen Schreck oder schenkten einem beim "Süßes oder Saures"-Rufen ein freundliches Grinsen. Andere Kürbisse wiederum zeigten die verschiedensten Motive: den Eiffelturm oder den Schiefen Turm von Pisa, eine Eule, einen Horrorclown oder etwa eine der bekanntesten Marvel-Figuren – Spiderman.

Sylvia Alleschs Mumien-Kürbis holt sich den ersten Platz

Ob Groß oder Klein – alle hatten beim Kürbisschnitzen wohl ihren Spaß. Das ist auch an den Bildern zu erkennen, die bei unserer Redaktion eingegangen sind. Denn wir hatten Leserinnen und Leser aufgerufen, uns ein Bild von ihrem schönsten Kürbis zu senden. Anschließend durften sie dann online für ihren Favoriten abstimmen.

Das Bildervoting endete mit einem klaren Gewinner: Sylvia Alleschs grusliger Mumien-Kürbis aus Motzenhofen ergatterte sich mit 45 Prozent aller Stimmen den ersten Platz. Wir gratulieren zum Sieg und hoffen, der Kürbis konnte erfolgreich alle bösen Geister abschrecken.

Auch Patrick Failers Prachtexemplare an Kürbissen – sie landen auf dem zweiten Platz – konnten die Leserinnen und Leser überzeugen: Wölfe, Löwe, Clown, Hexe und Co. leuchteten in Sulzbach in einem kräftigen Gelb. Der Clown-Kürbis von Anita Eibel aus Zahling wie auch der Kürbis von Phillip Alleschs Sohn aus Motzenhofen konnten ebenfalls so manche Stimmen für sich gewinnen und teilen sich den dritten Platz.

