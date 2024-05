So erfolgreich sind Sportler des Landkreises im Jahr 2023

Der Landkreis zeichnet die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus. Manche nehmen sogar an Deutschen Meisterschaften teil. Alle, die geehrt wurden.

Das Kreuzgratgewölbe im Kreis­gut in Aichach war voll besetzt, wie immer, wenn der Landkreis Aichach-Friedberg zur Sportlereh­rung bittet. Gekommen waren Aktive, die im vergangenen Jahr in verschiedensten Sportar­ten sehr er­folgreich, mindestens auf Schwäbischen Meisterschaften, waren. Oder Allround-Talente, die mehrfach das Deutsche Sportabzei­chen abgelegt haben. Nicht zuletzt bekamen Funktionäre, Vorsit­zen­de oder Schützenmeister, die lange Jahre ihre Vereine führen, Urkunden und Medaillen in Bronze, Silber oder Gold.

Landrat Klaus Metzger und der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) Ri­chard Hangl überreichten insgesamt 92 Jugendmedaillen und für Erwach­sene die Landkreismedaillen. Als „wichtigste Veranstaltung im Jahr“ bezeichnete Metzger die Sportlereh­rung. Hier werde die Wertschätzung von Fleiß, Durchhaltevermögen und Disziplin demonstriert. „Sie sind Botschaf­ter des Landkreises“, lobte der Land­rat die Sportlerinnen und Sportler. Richard Hangl erklärte: „Die Gemeinden und die Sportvereine sind Partner, wenn es um Lebensqualität geht.“ Ai­chachs Bürgermeister Klaus Haber­mann hob die gesundheitlichen und integrativen Aspekte des Sports hervor. „Vielen Dank für Ihre Frei­zeit, die Sie opfern“, wandte er sich an die Anwesenden.

Die meisten "Meister" kommen von den Ringern des TSV Mering

Der Landkreis ehrt alljährlich die siegrei­chen Sportlerinnen und Sportler, die im Landkreis woh­nen oder für einen hiesigen Verein starten. Die größte Gruppe stellten diesmal die Ringer des Turn- und Stemmclubs Mering. 19 Kinder und Jugendli­che sowie zwei Erwachsene, die alle­samt auf Bayern- und Bezirksebene gesiegt hatten, erhielten eine Auszeichnung. Die Stockschützen des TSV Kühbach waren ebenfalls sehr zahlreich vertreten. Die vorde­ren Plätze auf Deutschen Meister­schaften belegten Jonas Krepold, Maximilian Filgertshofer, Younes Baumgartner, Lucas Lotterschmid, Fabian Schrittenlocher, Veroni­ka Filgertshofer und Ilyas Baumgartner – sowohl auf Eis als auch auf Asphalt.

Die Kühbacher Stockschützen waren sehr erfogreich (von links) Younes Baumgartner, Maximilian Filgertshofer, Jonas Krepold, Fabian Schrittenlocher, Landrat Klaus Metzger, Kühbachs 2. Bürgermeister Gerhard Stegmayer. Foto: Brigitte Glas

Beim Radsportverein Kissing wird erfolgreich Einrad gefahren: Lea Hof­muth, Laura Mayer, Emma Rü­ckert und Yaron Winkler belegten den zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im 4er Einrad U15. Anna Betz, Hanna Kiecksee, Nina Kiecksee, Nina Langner Emma Rückert und Yara Winkler waren in der Disziplin 6er Einrad U19 genauso erfolgreich.

Einradfahren ist gar nicht so leicht, aber die Mädchen des Radsportvereins Kissing brachten es zur Meisterschaft. Foto: Brigitte Glas

Die Sportakrobaten hatten wieder ein er­folgreiches Jahr hinter sich. Für meis­terhafte Leistungen wurden vom Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll Julina Funk, Anna Inic, Lilly Maresch und Emily Kupka geehrt. Auch der TSV Friedberg stellte er­folgreiche Sportakrobatinnen: Jas­mi­na Schneider, Tessa Schackmann, Emilia Schneider und Mila Weiderer.

Schon in jungen Jahren kann man siegen: die Leichtathleten der DJK Friedberg Jonas Eichhorn und Emilia Millekat. Foto: Brigitte Glas

Die erfolgreichen Leichtathleten ka­men aus drei Vereinen: von der DJK Friedberg die zwölfjährigen Schwäbi­schen Meister Jonas Eichhorn (Ku­gelstoßen) und Emilia Millekat (Wurf, Diskus und Speer); Johanna Konrad aus Adelzhausen von der LG Augsburg ist Bayerische Meisterin im Weitsprung und auch auf anderen Meisterschaften ganz vorn dabei. Der TSV Friedberg schickte Fenja Dittfurth, Felicia Huber, Katharina Kreisi, Ami­na Landmann und Clea Zillmann erfolgreich zu den Schwäbischen Meisterschaften im Blockmehr­kampf.

Josef Lechner (links) führt seit 25 Jahren den LC Aichach. Dafür dankte ihm Landrat Klaus Metzger. Foto: Brigitte Glas

Dazu kamen noch Bogen- und Armbrustschützen, Tennis- und Squashspieler, Kanuten, Kickboxer und Motorsportler. Der Sport im Land­kreis ist eben vielseitig. Zum Schluss wurden noch diejenigen ge­ehrt, die den Sport am Laufen hal­ten: langjährige Vereinsfunkti­onäre. Hubert Birkmair führt seit 15 Jahren den Bogenschützenclub Friedberg, Rudolf Kohler seit 20 Jahren den TSV Dasing und Josef Lechner seit 25 Jahren den LC Ai­chach.

Jugendmedaille

Bogenschützenclub Friedberg: Larissa Fischer (Augsburg) erster Platz Oberbayerische Bezirksmeisterschaft im Bogenschießen

DJK Friedberg Jonas Eichhorn (Friedberg) Schwäbischer Meister im Kugelstoßen 3 kg Jugend M12; Emilia Millekat (Friedberg) Schwäbische Meisterin im Wurf, Diskus und Speer Jugend W12

Königsbrunner Squashclub Jasmina Mahl ( Dasing) Deutsche Meisterin Squash-Jugend U13

LG Augsburg: Johanna Konrad (Adelzhausen) Bayerische Meisterin im Weitsprung U18, zweiter Platz Süddeutsche Meisterschaft im Weitsprung U18, dritter Platz Deutsche Meisterschaft Weitsprung U18, dritter Platz Bayerische Meisterschaft Weitsprung U18

Radsportverein Kissing Lea Hofmuth ( Merching), Laura Mayer (Merching), Emma Rückert (Kissing), Yaron Winkler (Merching) zweiter Platz Bayerische Meisterschaft im 4er Einrad U15

Radteam Aichach 2000 Emiliy Schrag (Aichach) Bayerische Meisterin im Omnium weiblich U19

Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll Julina Funk (Friedberg), Anna Inic (Friedberg) und Lilly Maresch (Merching): Bayerische Meister in Balance und Dynamic Schüler, zweiter Platz Deutsche Meisterschaft in Dynamic Schüler, dritter Platz Deutsche Meisterschaft in Balance Schüler

Tennisclub Friedberg Levin Bergmiller (Friedberg) dritter Platz Bayerische Jugendmeisterschaft U14 männlich

TSV Friedberg Jasmina Schneider (Kissing) zweiter Platz Bayerische Meisterschaft im Mixpaar Balance-Übung Schüler (Sportakrobatik); Tessa Schackmann (Kissing), Emilia Schneider (Kissing) und Mila Weiderer (Kissing): zweiter Platz Bayerische Meisterschaft in Dynamik-Übung Schüler (Sportakrobatik); Fenja Dittfurth (Augsburg), Felicia Huber (Augsburg), Katharina Kreisi (Friedberg), Amina Landmann (Kissing) und Clea Zillmann (Friedberg): Schwäbische Meisterinnen im Blockmehrkampf (Leichtathletik)

TSV Kühbach Jonas Krepold ( Kühbach) Bayerischer Meister im Stockschießen Winter auf Eis U14; Fabian Schrittenlocher (Kühbach): Bayerischer Meister im Stockschießen auf Asphalt U14; Jonas Krepold (Kühbach), Maximilian Filgertshofer ( Gachenbach), Younes Baumgartner (Kühbach), Lucas Lotterschmid (Unterbernbach) und Fabian Schrittenlocher (Kühbach) dritter Platz Deutsche Meisterschaft im Stockschiessen auf Eis U14

Turn- und Stemmclub Mering Valentin Dosch (Hörmannsberg) Schwäbischer Bezirksmeister im Ringen, 31 kg, Freistil; Matthias Dürr ( Ried) Schwäbischer Bezirksmeister im Ringen, 27 kg, Freistil; Joseph Kölz (Schmiechen) Oberbayerischer Meister im Ringen, 32 kg, Freistil; Florian Kroiß (Mering) Bayerischer Meister im Ringen, 38 kg, griechisch/römisch, Schwäbischer Bezirksmeister im Ringen, 38 kg, Freistil; Niklas Kroiß (Mering) zweiter Platz Bayerischer Meister im Ringen, 57 kg, griechisch/römisch, dritter Platz Bayerischer Meister im Ringen, 52 kg, Freistil; Paul Limmer (Ried) Bayerischer Meister im Ringen, 27 kg, Freistil, Schwäbischer Meister im Ringen, 29 kg, Freistil; Melik Özdemir (Friedberg) Schwäbischer Bezirksmeister im Ringen, 63 kg, Freistil; Michael Rauch (Mering) dritter Platz Bayerische Meisterschaft im Ringen, 70 kg, Freistil; Felix Brendel (Mering), Dosch Sylvester (Hörmannsberg), Michael Erhard (Hörmannsberg) Jonas Imburgia (Kissing), Toni Klement (Merching), Florian Kroiß (Mering), Niklas Kroiß (Mering), Paul Mahl (Kissing), Jaakko Maunu (Mering), Jonna Maunu (Mering), Jussi Maunu (Mering), Mahir Özdemir (Friedberg), Melik Özdemir (Friedberg) und Vincent Wiegand (Mering): Oberbayerische Bezirksmeister im Ringen

Erwachsene Bronzemedaille

Bogenschützenclub Friedberg Klaus Heimann (Friedberg) erster Platz Bogenschießen Klasse Blankbogen Herren

Radsportverein Kissing Anna Betz (Kissing), Hanna Kiecksee (Kissing), Nina Kiecksee (Kissing), Nina Langner (Merching), Emma Rückert (Kissing) und Yara Winkler, (Merching) zweiter Platz Bayerische Meisterschaft im 6er Einrad der Junioren U19

SV Wulfertshausen Markus Büchler (Eurasburg) 15 Mal Deutsches Sportabzeichen; Arno Mittelberger (Friedberg) 15 Mal Deutsches Sportabzeichen

Turn- und Stemmclub Mering Benedikt Rieger (Merching) erster Platz Schwäbische Bezirksmeisterschaft Ringen, 77 kg, griechisch/römisch

Erwachsene Silbermedaille

Augsburger Kajak Verein Vinzenz Hartl (Friedberg) dritter Platz Deutsche Meisterschaft Kanuslalom K1

LG Augsburg Johanna Konrad (Adelzhausen) Bayerische Meisterin im Weitsprung

MSC Schrobenhausen/ADAC Juniorteam Südbayern Leon Ehleider (Aichach) dritter Platz Deutsche Meisterschaft German Team Championship Junior Trophy 2023

Schützenverein Tell Dasing Stefan Pany (Obergriesbach) erster Platz Bayerische Meisterschaft Junioren Armbrust 10 Meter, 1. Platz Oberbayerische Meisterschaft Junioren Armbrust zehn Meter

Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 Emily Kupka (Friedberg) erster Platz Bayerische Meisterschaft Junioren Balance-Übung

TSV Kühbach Fabian Schrittenlocher (Kühbach) dritter Platz Deutsche Meisterschaft der Jugend und Junioren, Stockschießen auf Asphalt

Turn- und Stemmclub Mering René Winter (Ried) erster Platz Bayerische Meisterschaft im Ringen, 63 kg, griechisch/römisch, erster Platz Schwäbische Bezirksmeisterschaft im Ringen, 67 kg, griechisch/römisch

Erwachsene Goldmedaille

SV Ried Brigitte Glas (Mering) 25 Mal Deutsches Sportabzeichen

LC Aichach Eva Fendt (Aichach) 25 Mal Deutsches Sportabzeichen

Kickboxverein Erding Paul Kästner (Friedberg) Deutscher Meister im Kickboxen -81 kg, dritter Platz Weltmeisterschaft in Portugal im Kickboxen Vollkontakt -81 kg, zweiter Platz World Cup in Italien im Kickboxen

TSV Kühbach Veronika Filgertshofer Gachenbach) Deutsche Meisterin im Stockschießen; Ilyas Baumgartner (Kühbach), Younes Baumgartner (Kühbach), Maximilian Filgertshofer (Gachenbach), Jonas Krepold (Kühbach) und Fabian Schrittenlocher, (Kühbach): erster Platz Deutsche Meisterschaft der Jugend und Junioren im Stockschießen

Funktionäre

Bronzemedaille Bogenschützenclub Friedberg, Hubert Birkmair (Friedberg) 15 Jahre erster Vorsitzender

Silbermedaille TSV Dasing, Rudolf Kohler (Dasing) 20 Jahre erster Vorsitzender

Goldmedaille LC Aichach, Josef Lechner (Zahling) 25 Jahre erster Vorsitzender