So hat sich der Arbeitsmarkt in Aichach-Friedberg im März 2023 entwickelt

Die Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land sinkt im März leicht auf 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind aber deutlich mehr Menschen auf Arbeitssuche.

Mit dem Frühling sinken in der Regel die Arbeitslosenzahlen. Das zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik im Landkreis Aichach-Friedberg für den März, die die Agentur für Arbeit am Freitag veröffentlicht hat: Die Arbeitslosenquote sinkt von 2,8 Prozent im Februar auf 2,6 Prozent im März. Konkret bedeutet das, dass 106 weniger Menschen arbeitslos sind als im Monat zuvor. Doch die Frühjahrsbelebung bleibt zaghaft.

Zahl der Arbeitslosen sinkt im März im Vergleich zum Vormonat

Das zeigt ein Blick auf den März 2022. Denn im Vorjahr waren 216 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als nun, was einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent entspricht. Die Zunahme seitdem geht insbesondere auf die Gruppen der Ausländer (+215) zurück. Auch die Zahl der arbeitslosen Frauen ist von 777 auf 889 gestiegen, was den Schluss zulässt, dass es sich weiterhin um den Zugang ukrainischer Geflüchteter handelt. "Viele von den bisher Zugewanderten werden in den kommenden Monaten ihren Integrationskurs beenden und somit voraussichtlich für eine Übergangszeit in diesem Bereich zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit beitragen", schätzt die Agentur für Arbeit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) geht allerdings davon aus, dass auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Laufe des Jahres steigen wird. Diese Entwicklung hat sich bereits zuletzt im Wittelsbacher Land gezeigt. Am Stichtag 30. September 2022 waren 38.994 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 579 oder 1,5 Prozent mehr als zum 30. September 2021. Der Anteil der Frauen lag bei 46,5 Prozent. Insgesamt waren 30,5 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit beschäftigt.

Der Zuwachs schlug sich in allen Wirtschaftszweigen nieder – mit Ausnahme des Handels. Die meisten Zuwächse an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hatten das Gesundheits- und Sozialwesen (+2,3 Prozent), die öffentliche Verwaltung (+2,7) und Verkehr und Lagerei (+3,7). Die Zahl der Beschäftigten im Handel sank dagegen leicht um 0,9 Prozent.

Weniger Stellen für Auszubildende im Wittelsbacher Land

Bei der Zahl der offenen Stellen zeichnet sich derweil wieder eine leicht positive Entwicklung ab. Im März waren es 724 offene Stellen, 15 mehr als im Februar zuvor. Doch im Vergleich zum Vorjahr (798) waren es weiterhin deutlich weniger. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei der Zahl der Ausbildungsstellen im Landkreis Aichach-Friedberg. Seit Oktober 2022 wurden 468 Ausbildungsstellen gemeldet – 24 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Doch auch die Zahl der Jugendlichen, die auf Stellensuche sind, war mit 267 geringer als im Jahr zuvor (308).