Soldatenvereinigung sucht neuen Vorsitzenden im Landkreis

Der bisherige Vorsitzende des BKV Aichach-Friedberg ist jetzt Bezirksvorsitzender. Seinen Rücktritt hat er 2023 angekündigt. Ein Nachfolger ist bis dato nicht gefunden.

Der Kreisverband der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Wie er bei seiner Wahl vor einem Jahr angekündigt hatte, legte Ulrich Kosub sein Amt als erster Vorsitzender des BKV Aichach-Friedberg nieder. Ein Nachfolger wurde bei der Jahreshauptversammlung im Gemeinschaftshaus Obergriesbach vergeblich gesucht.

Ulrich Kosub bekleidet seit einem Jahr führende Positionen auf Bezirks- und Verbandsebene. So fungiert er als Bezirksvorsitzender. 2023 hatte er sich deshalb nur befristet für ein Jahr wählen lassen. Bis zur Versammlung konnte allerdings kein Kandidat für den Posten gefunden werden. Deshalb wird es im Spätsommer eine weitere Versammlung zur Neuwahl eines Vorsitzenden geben.

Der BKV Aichach-Friedberg findet drei neue Beisitzer

Fündig wurde die Versammlung allerdings, was drei neue Beisitzer anbelangt. Diese Ämter waren seit der jüngsten Wahl vakant gewesen. Die 65 anwesenden Stimmberechtigten wählten Christian Sauerlacher, Karl Fehrer und Johann Mary einstimmig zu Beisitzern. Die Ehrengäste, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko ( CSU), stellvertretender Landrat Manfred Losinger (CSU) und BKV-Präsident Otmar Krumpholz, sagten den verbleibenden engen Vorstandsmitgliedern Hans Härtl und Anton Spar ihre Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu. Härtl, zweiter Vorsitzender und Kassier, hatte eingangs kein Hehl daraus gemacht, dass ihn die Entwicklung verärgert.

Außerdem betonten die Ehrengäste, wie wichtig das Eintreten für Frieden und Freiheit sei. Beides sei heute auch in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr. In einem anschaulichen Vergleich mit der Feuerwehr, die auch nicht erst anfange, sich auszurüsten, wenn es schon brenne, wies Krumpholz auf die nach seiner Ansicht desolaten Verhältnisse bei der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr hin. Losinger erklärte, dass in der Bevölkerung bei so manchem das Bewusstsein für die Kriegsnähe nicht zu finden sei. Umso wichtiger sei es, dass der BKV die Erinnerungen an Leid und Schrecken vergangener Kriege wachhalte und sich gleichzeitig um Aufklärung der Gesellschaft bemühe.

Bestandteil der Versammlung war nicht nur ein Rückblick auf vergangene Aktivitäten, sondern auch die Vorschau auf geplante Termine, darunter Wallfahrten nach Violau, Maria Elend und Ingolstadt. Außerdem stehen Gründungsjubiläen in Kühbach und Thierhaupten an. Dem Kreisverband gehören 45 Ortsvereine mit 3092 Mitgliedern an, was ein Minus von rund 80 Personen im Vergleich zur Versammlung 2023 bedeutet. Deshalb erging die Bitte an die Anwesenden, mit der Anwerbung neuer Mitglieder wieder für frischen Wind zu sorgen. Dazu sei manchmal das Aufleben lassen alter Traditionen, wie das Böllerschießen ein Weg.